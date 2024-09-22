趙式芝帶同性密友見王馨平　曾與富家千金結婚遭趙世曾極力反對

出身於演藝世家的王馨平與金融才俊老公李家輝結婚24年，一直過著少奶奶的生活，除了間中參與幕前工作，王馨平更成為瑜伽導師。日前王馨平趁空檔到台北與親友見面，同行的還有趙式芝和同性密友JW。

王馨平在IG分享了與妹妹王加露飯聚，同行還有好友趙式芝及其同性密友JW。（IG圖片）

王馨平在IG分享了與妹妹王加露飯聚，同行還有好友趙式芝及其同性密友JW。王馨平在合照留言表示：「到台北第一件事，和妹妹吃飯！還有好友一起，吃甚麼都ok。」王馨平跟趙式芝多年來份屬好友，過往經常相約聚會。而趙式芝在2019年被爆與小學同學JW蜜運後，經常帶同密友出席公開活動及出席好友聚會。

一眾好友為JW慶祝生日。（IG圖片）

趙式芝在2019年被爆與小學同學JW蜜運。（IG圖片）

趙式芝及一眾好友為JW慶祝生日，王馨平與老公拍拖出席。（IG圖片）

JW在個人IG上經常分享與趙式芝的合照及美食照，日前趙式芝及一眾好友為JW慶祝生日，王馨平與老公拍拖出席，JW更曾與王馨平合唱，場面非常溫馨。」趙式芝過去曾在訪問中表示享受與「密友」一起的時光，感覺像有了新生命，能夠做自己喜歡的事，亦因而做多了戶外活動。而JW亦曾表示兩人較為老派，無論有多忙都堅持要每星期撐一晚枱腳。

趙式芝過去曾在訪問中表示享受與「密友」一起的時光。（IG圖片）

兩人不時一同出席公開場合。（IG圖片）

趙式芝是趙世曾與藝人姚煒所生的女兒，2012年趙式芝與波爾錶太子女楊如芯（Sean）在法國秘密結婚，成為本港名人界首對公開承認有合法婚姻關係的同性夫婦。兩人當年愛得癡纏，可惜遭趙世曾公開反對婚姻，更一度揚言出價5億港元為愛女招親，直到2019年傳出婚變，趙式芝終向傳媒坦認結束7年同性婚姻。

2012年趙式芝與波爾錶太子女楊如芯（Sean）在法國秘密結婚，兩人當年愛得癡纏，不過於2019年傳出婚變，並結束了7年婚姻。（VCG）