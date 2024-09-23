三隻羊小楊哥視頻現怪聲　網民喇叭反光看端倪疑似上演活春宮？

內地直播帶貨界頂級網紅「瘋狂小楊哥」，早前宣布曾志偉為旗下三隻羊集團香港分公司老闆，舉行盛大的開幕禮時獲得大批藝人撐場。可惜近日風波不斷，繼被指販售假香港月餅後，今日（23日）再有內地網民爆出直播視頻出現奇怪聲音，更在喇叭上的反光看出了端倪，視頻疑似上演活春宮。

內地直播帶貨界頂級網紅「瘋狂小楊哥」早前宣布曾志偉為旗下三隻羊集團香港分公司老闆。（葉志明攝）

曾志偉早前與小楊哥兩兄弟直播賣月餅。（影片截圖）

有內地網民分享了「三隻羊喬妹」吹喇叭的片段，不過視頻在第9秒出現了奇怪的聲音，而且小楊哥眉頭緊皺。有眼利的網民在喇叭上的反光疑似看到疑似上演活春宮，「三隻羊喬妹」立即登上微博熱搜，並引發網民熱烈討論，有網民留言表示：「確實有嗯嗯嗯的被撞擊後產生的聲音」、「你仔細聽 小楊哥說要“跳舞後，里面有其他聲音」、「確實有很奇怪的聲音」、「一男一女果（裸）體」、「不得不說，網友眼真尖」。

「三隻羊喬妹」更登上微博熱搜。（微博）

有內地網民分享了「三隻羊喬妹」吹喇叭的片段，不過視頻在第9秒出現了奇怪的聲音，而且小楊哥眉頭緊皺。（微博）

有網民在喇叭上的反光看出了端倪。（微博）

有網民質疑視頻中有人疑似上演活春宮。（微博）

不過有網民認為喇叭上的反光看不清。（微博）

不過亦有不少網民都認為喇叭上的反光看不清，並留言指：「沒太看清，這是有人躺在那里嗎？」、「有點假呢，誰會當著這麽多人的面」、「網友真會腦補，怎麽可能，人家在上班。又不是在夜場」、「我看著像對面用支架拍攝的工作人員」、「有多饑渴才會一邊直播一邊那個啊，傻的嗎？想象力不要太豐富」、「這能看出來什麽，要大家腦補嗎？」。

由於事件引發熱議，事後「喬妹」亦有留言解釋，更指不會將視頻刪除，表示：「視頻專門為你開通保存功能，給路過的解釋一下，師娘在邊上打黑悟空。」