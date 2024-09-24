美誠月餅｜王敏奕為曾志偉直播帶貨　冇諗法律責任：唔係參與其中

無綫（TVB）總經理曾志偉新抱王敏奕（Venus）今日（24/9）現身澳門出席開業活動。對於早前她與老爺曾志偉及內地直播帶貨界頂級網紅「瘋狂小楊哥」趁中秋節推銷「美誠月餅」，更主打是「香港高端品牌」，銷量一度衝破半億人民幣。事後遭到內地傳媒爆出，指「美誠月餅」在香港根本沒有實體及網上店舖，疑似為「假香港品牌」。而曾志偉日前出席《2024香港小姐競選》決賽接受訪問時，一聽到「月餅」兩字即遞咪離場避談事件，但「美誠月餅風波」仍引起各界關注。

王敏奕表示不清楚內地相關法律。（陳順禎攝）

王敏奕就事件接受《香港01》訪問時表示：「其實自己都一向都係做好自己嘅工作，從來都冇諗咁多，變咗冇嘢係要驚咁多。（做直播時知唔知道美誠月餅香港係冇門市？）其實成件事係去恭喜老爺（曾志偉）有份嘅公司開幕，絕對係一件盛事，現場係好多人，就好似台慶咁，咁所以大家都係抱住一種開心嘅心情去支持老爺，嗰件事就係咁。而我就冇留意太多，始終自己對直播帶貨唔係好了解。（怕唔怕要負上法律責任？）我冇諗呢啲，因為自己唔係參與其中。（事件被踢爆後，會否覺得被人『擺上枱』？）我覺得做呢行係咁，如果要講嘅，嗰一日咁多人喺度，都覺得有啲擔心，咁所以做返好自己嘅嘢，其他嘢都唔使太過擔心。」

王敏奕不清楚做直播帶貨都要負法律責任。（陳順禎攝）

「三隻羊」瘋狂小楊哥和曾志偉共同帶貨的香港美誠月餅。（影片截圖）

「三隻羊」瘋狂小楊哥和曾志偉共同帶貨的香港美誠月餅。