港姐冠軍倪樂琳曬佳麗聚會合照　亞、季軍唔見影疑避吳芷靖引熱議

《2024香港小姐競選決賽》上星期日（15日）圓滿結束，雖然各獎項已塵埃落定，但賽後卻爆出連串風波，尤其圍繞亞軍兼「最上鏡小姐」梁嘉莹的是非不絕。

《2024年度香港小姐競選》冠亞季軍，左起：冠軍倪樂琳、亞軍梁嘉莹、季軍楊梓瑤。（資料圖片）

尤其圍繞亞軍梁嘉莹的是非不絕。（葉志明攝）

先是被指決賽當晚影三甲相用身體擋著冠軍倪樂琳，好像一副不服輸的樣子；然後在廣州出席活動時再被指「黑臉」，更疑特登撞開冠軍；繼而，網上再有網民爆她「買獎」兼人品差，及流出疑似她與四強止步的（10）號佳麗吳芷靖的聊天記錄，引起網民討論。

有網民大爆料，質疑梁嘉瑩「買獎」，又直斥人品差，季軍楊梓瑤也被牽涉其中。（網上截圖）

疑似梁嘉瑩與10號吳芷靖的聊天記錄流出。（小紅書）

賽後吳芷靖（左2）與梁嘉瑩（右2）鬧出是非。（資料圖片）

而另一邊廂，有「翻版蔡潔」之稱程姜月，賽後又在社交平台分享與佳麗們的合照，並同時以黑底白字寫上「先學做人再學做戲」8個字」，令人聯想到是否暗示著佳麗之間不和，甚指有讀者爆料指程姜月的母親曾在小紅書上暗串「有人有錢大晒」，矛頭同樣直指被質疑「買獎」兼人品差的亞軍兼「最上鏡小姐」梁嘉莹，雖然程姜月立即出面否認，但花生指數依然爆燈。

程姜月賽後在IG限時動態以黑底白字寫上：「先學做人 再學做戲」，似乎意有所指。（IG截圖）

可以肯定的是，程姜月和亞軍梁嘉莹在IG並沒有互相follow。（截圖）

不過程姜月又有follow其他港姐佳麗喎，季軍楊梓瑤亦與程姜月互相追蹤。（截圖）

程姜月不介意「翻版蔡潔」稱號。（資料圖片）

連日來港姐的是非仍備受關注，日前「友誼小姐」得主王汛文就以「友誼小姐回應近日港姐是非」為題，撰寫長文為一班佳麗澄清，她開腔維護梁嘉莹是一個簡簡單單的女生；而程姜月則是一個有原則，說一不二的女孩子，而且很熱心助人；至於她十分敬佩吳芷靖不只是人美心善，還堅定有想法，在參選同時要兼顧學習和公司，是個特別不容易的女生；並希望外界不要再深究：「在這次的是非裏，三個人都是受害者，三個都受傷了。

《2024年度香港小姐競選》友誼小姐王汛文。

日前友誼小姐得主王汛文（Candice）就以「友誼小姐回應近日港姐是非」為題，撰寫長文為一班佳麗澄清。（小紅書）

日前友誼小姐得主王汛文（Candice）就以「友誼小姐回應近日港姐是非」為題，撰寫長文為一班佳麗澄清。（小紅書）

不過港姐不和傳聞沒因此降溫，從冠軍倪樂琳的社交平台中似乎更看出一些端倪。倪樂琳日前分享了多張與一班佳麗好姊妹的貼紙相，相中出席的包括：王汛文、程姜月、吳芷靖、鍾翠詩、李曼思、謝淑怡、陳紫佟，大家相中大擺搞怪動作，並寫上「Let's us preserve this perfect memory」，之後又一起行街喝東西，感情要好。但就是不見被網民稱為「是非精」的亞軍梁嘉莹，及被爆是梁嘉莹「同黨」一起愛說別人壞話的季軍楊梓瑤，隨即引起網民熱議。有網民覺得可能是避免梁嘉莹和吳芷靖同場尷尬；也有網民覺得不用想得太複雜，可能撞正有事才沒空出席；至於真正原因，就真的只有當事人才知道了。

倪樂琳日前分享了多張與一班佳麗好姊妹的貼紙相，相中出席的包括：，（IG@ellyncyy）

但就是不見被網民稱為「是非精」的亞軍梁嘉莹，及被爆是梁嘉莹「同黨」一起愛說別人壞話的季軍楊梓瑤。（IG@ellyncyy）

冠軍倪樂琳和吳芷靖好friend。（IG@ellyncyy）

大擺pose！（IG@dlres___k）