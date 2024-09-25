前港姐亞軍與過億身家唱片公司太子爺IG洩蜜　同遊加拿大疑好事近

2019年港姐亞軍暨「最上鏡小姐」王菲，與唱作歌手兼唱片公司太子爺張子丰因拍攝劇集《法言人》撻着，雖然兩人拍拖在朋友圈中是公開的秘密，不過有指兩人最初為保護愛苗，以免見光死，故愛得低調，張子丰在被問到戀情時，也只承認兩人在了解中，順其自然，結婚的話再告訴大家，不過就大讚女友又乖又搞笑，是一個好女仔。而王菲亦非常男友的才華。

王菲是《2019香港小姐競選》亞軍暨最上鏡小姐。（視覺中國）

王菲和張子丰之前宣傳劇集《法言人》時，一同接受《香港01》訪問，被問及緋聞一事，態度曖昧，並沒有否認戀情。（陳順禎攝）

隨著感情愈來愈穩定，兩人的戀情有地面化趨勢，繼早前被網民踢爆同遊澳門，在王菲今年生日的時侯，張子丰與一大班朋友為女友舉行生日派對，張子丰如男主人般企正壽星女身旁，二人肩貼肩齊齊捧著生日蛋糕，可見張子丰地位超然。王菲則露出甜入心的笑容，因為在生日蛋糕上，「菲」字後面還有一個心心，似乎憑「糕」寄意對女方一條心，非常有心思。

張子丰與一大班朋友為王菲舉行生日派對，二人一黑一白襯到絕，並且肩貼肩非常sweet！（IG@wongfeiiiiii）

張子丰不但轉載分享帖文，相中他更如男主人般企正壽星女身旁，二人肩貼肩齊齊捧著生日蛋糕，可見其身分超然。（IG@chzfung）

近日，兩人又再「洩蜜」，事緣王菲最近去了加拿大旅行，連日來不時在社交平台分享靚相，看得出玩得非常開心。有心水清的網民還發現張子丰也同樣身處加拿大，社交平台所顯示的地點更同女方一樣，故可肯定兩人今次是一起蜜遊加國，還一起在當地度過中秋節，人月兩團圓，難怪照片裡的笑容特別甜。而湊巧張子丰本身又是在加拿大出生，故有網民猜測兩人此行順便見當地長輩和親友，看來「好事近」。

兩人被發現蜜遊加拿大。（IG@wongfeiiiiii）

張子丰在加拿大出世。（IG@chzfung）

以男、女朋友視角為對方影靚相。（IG@chzfung）

以男、女朋友視角為對方影靚相。（IG@wongfeiiiiii）

王菲此旅玩得非常開心。（IG@wongfeiiiiii）

影了很多靚相。（IG@wongfeiiiiii）

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現年36歲的張子丰，爸爸是環星唱片老闆張國林，幫不少實力歌手舉行演唱會，有「懷舊音樂會之父」稱號，身家估計過億。雖然有家底有背景，但張子丰出道多年不靠父蔭靠自己，選擇由低做起，過往更曾做過PA（製作助理）。而且他形象健康又有才華，畢業後於加拿大皇后大學，主修電影並副修心理學系，其後曾到美國洛杉磯的紐約電影學院進修演藝技巧，本身擁有8級鋼琴造詣，擅長彈結他。此外，張子丰近年還自立門戶，開設「MOVING PICTURES」，參與微電影和MV拍攝，曾為姚焯菲、鄭俊弘、吳業坤、尹光等執導MV；同時張子丰也有參與劇集演出，可謂多才多藝。感情方面，張子丰，曾與陳瀅及蔡思貝傳過緋聞，但通通否認。

現年36歲的張子丰，是環星娛樂太子爺。（IG@chzfung）

靚仔有才華，被封「筍盤」。（IG@chzfung）

尹光的《Dear Myself》MV就是由張子丰執導。（IG@chzfung）

當時王菲也有到拍攝現場支持。（IG@chzfung）

而28歲的王菲，當選後順理成章簽約無綫，在同屆3甲中最早彈出獲得拍劇機會，先後曾參演《刑偵日記》、《星空下的仁醫》、《白色强人II》及《香港人在北京》等多套無綫重頭劇，更曾於亞洲心動娛樂出品的劇集《逐流時代》中以性感比堅尼示人，令人眼前一亮。目前王菲還有參與主持工作，實行雙線發展。

比賽中王菲以泳裝示人。（視覺中國）

王菲在《逐流時代》中曾以比堅尼示人，展現罕有性感一面。（視頻截圖）