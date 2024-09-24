東張西望｜九旬伯聽到黎寬怡問有冇非禮　惱羞成怒舉拐杖想打人

《東張西望》昨日（23日）一集講到土瓜環出現了年約90歲的伯伯，他在區內經常伸出「魔爪」非禮女性，不論什麼年齡都成為他的目標。節目組就此跟著伯伯數天，伯伯見到迎面有一位女生路過，他就自然屈曲手，利用手肘去接觸這位女生的身體部分。除了這一位女生外，節目組亦見到不少路過的女性都被伯伯借機「抽水」。

東張西望｜九旬伯伸魔爪非禮 專揀女士先屈曲隻手掃手背同patpat

《東張西望》昨日講到土瓜環出現了年約90歲的伯伯，他在區內經常伸出「魔爪」非禮女性。(節目截圖)

節目組就此跟著伯伯數天，伯伯見到迎面有一位女生路過，他就自然屈曲手，利用手肘去接觸這位女生的身體部分。(節目截圖)

今日（24日）播出一集主持黎寬怡上前問伯伯是否有抽水之嫌，但伯伯就向黎寬怡表示聽力比較差：「唔清楚，聽唔清楚！」黎寬怡就大聲在伯伯耳邊問：「我話呢度好多街坊話你非禮啲女仔！你係咪有手摸佢哋啊？」節目組繼續再追問伯伯，伯伯即激動拿起拐杖作勢揮向節目組，伯伯隨即表示不回應：「你係度做乜嘢！喺度講乜X？」

黎寬怡上前問伯伯是否有抽水之嫌，但伯伯就向黎寬怡表示聽力比較差。(節目截圖)

節目組繼續再追問伯伯，伯伯即激動拿起拐杖作勢揮向節目組。(節目截圖)

節目組繼續再追問伯伯，伯伯即激動拿起拐杖作勢揮向節目組。(節目截圖)

節目組繼續再追問伯伯，伯伯即激動拿起拐杖作勢揮向節目組。(節目截圖)

節目組繼續再追問伯伯，伯伯即激動拿起拐杖作勢揮向節目組。(節目截圖)

黎寬怡繼續向伯伯表示區內有很多街坊都投訴伯伯的行為，伯伯再次拿起拐杖揮向節目組說：「你講，你講乜X？」節目組為了保障人身安全及再次刺激伯伯，所以選擇暫時離開。突然有另一位伯伯站出來向節目組表示，伯伯是好人，不會非禮女生。節目組再派出男生問伯伯有否非禮之事，伯伯聽力突飛猛進，伯伯叫節目組不用理會大家說什麼。伯伯說到一半更向節目組說：「同你講吓講吓都多X餘！」之後就沒有再理會伯伯節目組。

黎寬怡繼續向伯伯表示區內有很多街坊都投訴伯伯的行為，伯伯再次拿起拐杖揮向節目組。(節目截圖)

節目組再派出男生問伯伯有否非禮之事，伯伯聽力突飛猛進。(節目截圖)

節目組找到伯伯家人了解事件，伯伯兒子開門接受《東張西望》的訪問，他看完伯伯疑似非禮的影片後立即替他澄清：「你可以這樣子看一下，他一個走路都走不動的人，然後他走路，肯定要搖擺。走路另外的人，可能也沒有注意，不然會閃一邊，他就不會搖擺到。他走路一定要這樣啊，他走不過去啊！」他絕對相信伯伯沒有做過非禮這個事情，更表示伯伯之前被車撞過，住了3個月醫院：「能走路已經很好。」最後他說自己只能代替伯伯向這些被「抽水」的女生說聲「對不起」。

節目組找到伯伯家人了解事件，伯伯兒子開門接受《東張西望》的訪問。(節目截圖)