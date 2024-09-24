東張西望｜九旬伯聽到黎寬怡問有冇非禮　惱羞成怒舉拐杖想打人

撰文：胡凱欣
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《東張西望》昨日（23日）一集講到土瓜環出現了年約90歲的伯伯，他在區內經常伸出「魔爪」非禮女性，不論什麼年齡都成為他的目標。節目組就此跟著伯伯數天，伯伯見到迎面有一位女生路過，他就自然屈曲手，利用手肘去接觸這位女生的身體部分。除了這一位女生外，節目組亦見到不少路過的女性都被伯伯借機「抽水」。

東張西望｜九旬伯伸魔爪非禮　專揀女士先屈曲隻手掃手背同patpat

《東張西望》昨日講到土瓜環出現了年約90歲的伯伯，他在區內經常伸出「魔爪」非禮女性。(節目截圖)
節目組就此跟著伯伯數天，伯伯見到迎面有一位女生路過，他就自然屈曲手，利用手肘去接觸這位女生的身體部分。(節目截圖)

今日（24日）播出一集主持黎寬怡上前問伯伯是否有抽水之嫌，但伯伯就向黎寬怡表示聽力比較差：「唔清楚，聽唔清楚！」黎寬怡就大聲在伯伯耳邊問：「我話呢度好多街坊話你非禮啲女仔！你係咪有手摸佢哋啊？」節目組繼續再追問伯伯，伯伯即激動拿起拐杖作勢揮向節目組，伯伯隨即表示不回應：「你係度做乜嘢！喺度講乜X？」

黎寬怡上前問伯伯是否有抽水之嫌，但伯伯就向黎寬怡表示聽力比較差。(節目截圖)
節目組繼續再追問伯伯，伯伯即激動拿起拐杖作勢揮向節目組。(節目截圖)
節目組繼續再追問伯伯，伯伯即激動拿起拐杖作勢揮向節目組。(節目截圖)
節目組繼續再追問伯伯，伯伯即激動拿起拐杖作勢揮向節目組。(節目截圖)
節目組繼續再追問伯伯，伯伯即激動拿起拐杖作勢揮向節目組。(節目截圖)

黎寬怡繼續向伯伯表示區內有很多街坊都投訴伯伯的行為，伯伯再次拿起拐杖揮向節目組說：「你講，你講乜X？」節目組為了保障人身安全及再次刺激伯伯，所以選擇暫時離開。突然有另一位伯伯站出來向節目組表示，伯伯是好人，不會非禮女生。節目組再派出男生問伯伯有否非禮之事，伯伯聽力突飛猛進，伯伯叫節目組不用理會大家說什麼。伯伯說到一半更向節目組說：「同你講吓講吓都多X餘！」之後就沒有再理會伯伯節目組。

黎寬怡繼續向伯伯表示區內有很多街坊都投訴伯伯的行為，伯伯再次拿起拐杖揮向節目組。(節目截圖)
節目組再派出男生問伯伯有否非禮之事，伯伯聽力突飛猛進。(節目截圖)

節目組找到伯伯家人了解事件，伯伯兒子開門接受《東張西望》的訪問，他看完伯伯疑似非禮的影片後立即替他澄清：「你可以這樣子看一下，他一個走路都走不動的人，然後他走路，肯定要搖擺。走路另外的人，可能也沒有注意，不然會閃一邊，他就不會搖擺到。他走路一定要這樣啊，他走不過去啊！」他絕對相信伯伯沒有做過非禮這個事情，更表示伯伯之前被車撞過，住了3個月醫院：「能走路已經很好。」最後他說自己只能代替伯伯向這些被「抽水」的女生說聲「對不起」。

節目組找到伯伯家人了解事件，伯伯兒子開門接受《東張西望》的訪問。(節目截圖)
伯伯兒子看完伯伯疑似非禮的影片後立即替他澄清伯伯沒有做過非禮這個事情。(節目截圖)
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