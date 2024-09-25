愛回家｜龍家二房再聚　細龍太疑進化：和媽媽一致認為嗰衰婆靚咗

TVB處境喜劇《愛．回家之開心速遞》播映以來，劇中演員戲裡戲外的感情都十分要好，絕少傳出演員不和的消息！日前，飾演「二龍太」的蘇恩磁就相距半年再與已離巢的兒子細龍生（鄭世豪飾）和新抱細龍太 （陳思圻飾）再聚，她更寫道：「最近每天都在吃喝玩樂，中午和半年沒見的世豪補祝生日。」

三位感情極好！（IG/@ceciliaso666）

陳思圻和鄭世豪先後離巢TVB，《愛．回家之開心速遞》亦曾用替身交代他們的去向。故事劇情交代細龍生食回頭草，找回細龍太（陳思圻飾），二人去到歐洲生活，拒絕回港，細龍生最愛錫的媽媽（蘇恩磁飾）就飛去見他們「最後一面」。而鄭世豪就留言：「和媽媽一致認為嗰衰婆靚咗。」，非常識做。

識講嘢！（截圖）

好掛住呢個組合！（截圖）

睇過，又真係靚咗喎！（IG/@ceciliaso666）

陳思圻曾自爆在TVB飽受委屈，曾自言離開TVB想有個新開始。她曾受訪表示，拍《愛．回家》期間很多人想「教你做嘢」，似乎為了踩低人抬高自己，更公開講粗口「X交叉」出言侮辱，之後連導演亦鬧埋一份，一到細龍太戲份便疑惡意針對，頻頻嗌「Cut」。而鄭世豪亦曾在IG透露新動向：「好多人問我而家做緊咩。。。我做緊一啲關於教學之事，教下音樂，教下戲劇，用呢兩方面，希望令大家都有所得著。同時間將個人經驗理念分享，教導各位，學習做人要有同理心，不為個人自私思想而行，要顧及人家感受，不令伙伴比下去，要有互相扶持，並肩作戰，齊齊進步的心，咁就會有一個開心愉快嘅環境去享受工作人生啦！」