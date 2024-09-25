余文樂撐國產品牌再因立場被質疑　霸氣反擊：一直中國人一枚

現年42歲的余文樂一向對時尚潮流甚有心得，他在2014年創立自家時裝品牌MADNESS，受不少潮人追捧，但近年就多次惹來抄襲疑雲，更捲入政治風波，雖然他事後發聲明道歉，但仍引來不少內地網民強烈不滿。日前余文樂在微博曬出參加米蘭時裝周的照片，並寫道：「十分榮幸受邀參加#七匹狼2024秋冬新品發佈米蘭大秀#，為我們中國時尚品牌七匹狼第六次登上米蘭時裝周感到無比自豪。出征米蘭，與有榮焉，#新商旅 行世界# 商旅風潮席捲米蘭，每個男人都應該來一件七匹狼商旅夾克！#七匹狼夾克專家#」不過就再次被網民質疑立場。

余文樂在2014年創立自家時裝品牌MADNESS。（IG@lok666）

出發米蘭。（微博@余文樂）

參加米蘭時裝周。（微博@余文樂）

參加米蘭時裝周。（微博@余文樂）

有網民重提余文樂立場爭議，並留言：「港獨份子。」而余文樂亦隨即回覆：「一直中國人一枚。」霸氣反擊！其實余文樂主理的潮牌曾多次捲入政治風波，2018年品牌被發現在官網將港澳台地區列為「國家」，事後他發聲明道歉，承認對品牌監管不力，日後工作中絕不容許此類錯誤再次發生，但在2020年3月品牌推出一款紅色衛衣，因印有「5+1」手勢而被內地網民質疑支持港獨，雖然他事後多次「補鑊」，但依然令他形象大跌。而余文樂亦曾在紀錄片《Inside Out》中提及陷入公關災難，他無奈表示：「這個也沒辦法，因為終究這公司是自己的，所以我覺得不管錯誤是出在誰的身上，我覺得最後還是要回到我來面對，我要來承擔這個責任，因為公司是我的，我是需要去解決這個問題跟承擔這個責任，最讓我猶豫要退出公司的點是這個。」

有網民重提余文樂立場爭議，並留言：「港獨份子。」而余文樂亦隨即回覆：「一直中國人一枚。」霸氣反擊！（微博截圖）

品牌在2020年3月推出一款紅色衛衣，因印有「5+1」手勢而被內地網民質疑支持港獨。（微博截圖）

發文難掩火氣。（微博截圖）

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余文樂更曾坦言想過退出品牌。（影片截圖）

出事。（影片截圖）

余文樂更曾坦言想過退出品牌：「有時候回頭看我覺得，其實我有沒有做錯這個選擇，我每一年都想放棄，尤其前幾年有出過事。」他又直言潮牌捲入爭議甚至影響到演藝事業：「失誤了一些東西導致影響到藝人那邊的工作，那個是差一點我就說算了，我們真的不如就收掉就算了。那一次的出錯真的是影響到我的演藝事業，你出錯了我永遠是最前面的那個，他也不會說MADNESS的員工出錯，他只會說余文樂出錯。」不過余文樂繼續堅持經營品牌至今，而他近年亦多次在微博轉發愛國相關內容，表明自己的立場。

余文樂坦言品牌出事令他的演藝事業受影響。（影片截圖）

要承擔責任。（影片截圖）

繼續堅持經營品牌至今。（IG@madness_online）