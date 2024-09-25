素海霖稱羽毛球壓抑性慾不實際　「教佢哋戴安全套更重要」

香港首位AV女優素海霖（繪麗奈/Erena），又有新廣告做代言，今次是為男士保健產品拍廣告，並於今日（25/9）進行拍攝。Erena於拍攝當日以打羽毛球造型登場，正正回應近期教育局出指示，教大家以打羽毛球去壓抑性慾，不過素海霖就覺得呢個呼籲冇乜用︰「打完羽毛球身水身汗咪仲更加性衝動。」

原來素海霖本身正正是羽毛球女將，曾經係校隊，仲拎過獎。（梁碧玲 攝）

素海霖好開心今次可以再做男士保健產品代言，「可以令男士身壯力健，打多啲羽毛球，打得勁啲，唔會畀女性打敗。」迎合話題，今次更以打羽毛球造型亮相，另外仲會有打拳及跑步造型，全數係運動主題。素海霖︰「呢個可能係我史上最密實的廣告，廣告商都叫我唔使咁性感，著Sport Bra就OK。」

素海霖即席打幾下，露兩手畀大家睇。（梁碧玲 攝）

至於幾時再拍新一集AV，素海霖表示會盡快，一有消息一定同大家公佈。（梁碧玲 攝）

原來素海霖本身正正是羽毛球女將，「我係校隊，拎過獎。小學打得專注啲，中學就靠個底都打得唔錯。」但今時今日打羽毛球變成壓抑性衝動的最佳活動，不過對過來人來說，就不見成效︰「打完羽毛球身水身汗咪仲更加性衝動。」

素海霖自言細個都有不少性衝動，會偷偷地上討論區睇相止渴。「當年未係睇AV，當然不鼓勵大家咁做，但其實擋都擋唔到，因為年青人一定有呢種好奇心，學校應該要好好教育一下，而唔係乜都Say No，叫人撳住性衝動。」

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問到如果有機會主導性教育方針，佢又會點做呢？「我覺得首先要教佢哋戴安全套，呢個係最重要，你叫人唔做，又真係會唔做咩？但至少要大家戴安全套，要預防性病，因為一有咗BB真係會承擔唔到。」她更呼籲年輕人，千萬唔好因為性衝動而做錯事。

問到早前其IG帳號被封，經多月後才翻生，素海霖語帶氣憤表示已多次被檢舉，先後封鎖了6、7次，一共花了十萬元去令它重生。不過樂觀的她又表示︰「好sad呀，使用上已有一定經驗，已經好小心，但都仲係俾人檢舉 ，但又咁講，如果我係無名氏，就風平浪靜啦，但我唔想要風平浪靜。」

素海霖將於下月跟試當真到台灣出席走鐘獎。（網頁截圖）

隨後，素海霖透露下個月會出席台灣為YouTuber及其他新媒體網路創作者設置的走鐘獎，因為她跟試當真拍過MV故有份入圍。「今次會同試當真代表香港，如果順利出席，我將會是第二位AV女優可以出席呢個活動，第一個就係上年的河北彩花，我都覺得都幾勁。」