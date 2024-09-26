莊子璇被指樣貌愈變愈標緻　回應整容疑雲：咁我唯有P少啲圖

莊子璇（Hilary）今晚（25/9）現身尖沙咀出席無綫新劇《金式森林》煞科宴，對於首次參與劇集拍攝工作，Hilary接受《香港01》訪問表示與想像中有很大差別：「同自己諗嘅好唔同，以為一對一互相交流做戲，但原來同一場戲係要可能做10次，又或者20次都係做同一個表情，同一個反應，變咗我係要Keep住個情緒。（會唔會唔夠瞓？）嗰排就一定唔夠瞓嘅。（咁咪會瘦咗？）哈哈，冇，我唔夠瞓，反而係會肥。」

莊子璇（中）今晚現身尖沙咀出席無綫新劇《金式森林》煞科宴。（梁碧玲攝）

莊子璇獲視帝郭晉安開口讚有演戲天份。（梁碧玲攝）

提到郭晉安開口讚她有演戲天份，Hilary開心說：「好多謝佢，佢讚我嘅時候係好開心。（安仔氣場會勁？）初初第一、二次見佢嘅氣場好勁，但相處之後佢係好可愛，好似小朋友咁，同埋佢係教我哋好多嘢。就好似一埋位咁，佢企喺我隔籬，成個爸爸咁，我就已經係佢個女咁，個感覺好真實。」

莊子璇覺得郭晉安似爸爸。（梁碧玲攝）

提到有網民指她樣貌不斷進化，愈變愈標緻，引起整容疑雲。Hilary笑言：「大家有咁嘅反應，咁證明我嘅苦功係有用嘅。因為我呢幾個月日日都要上妝，日日都要對住鏡頭，變咗自己知邊啲角度係會靚啲，同埋會知自己邊度係缺點。（有冇P圖？）哈哈，咁其實個個女仔都會P圖。（被指整容會唔會唔開心？）咁又唔會，可能佢哋覺得愈嚟愈靚，咁我唯有P少啲圖，等大家見多啲真實嘅我囉。」