芻狗之血｜張家輝新劇正式開鏡　超豪華陣容曝光有金像影后加盟

曾兩度奪得金像影帝的張家輝，早前被爆將與視后胡杏兒及內地人氣小生曾舜晞合作拍攝優酷刑偵劇《芻狗之血》，而張家輝事後接受訪問時就承認確有此事，今次亦是他繼2004年《天涯俠醫》後，相隔20年回歸電視圈！新劇今日（26日）在內地正式開鏡，一眾台前幕後都有出席開鏡拜神儀式，有份參演的張兆輝拍片分享現場盛況，更曝光了超豪華演員陣容！

張家輝曾兩度奪得金像影帝。（資料圖片）

2004劇集《天涯俠醫》由張家輝同林峯主演，此劇為無綫電視37周年台慶劇。（劇集海報）

早前內地有消息指張家輝將會與視后胡杏兒及內地人氣小生曾舜晞合作拍攝優酷刑偵劇《芻狗之血》。（網上圖片）

有份參演的張兆輝拍片分享現場盛況。（影片截圖）

張兆輝上載了一段影片，並寫道：「電視劇#芻狗之血🔺開機大吉🎬大家估下我今次係唔係做警察？」片中所見，一眾演員都穿上劇組T恤，一起影大合照。從現場的背景板可見，新劇由前TVB班底蘇萬聰及歐冠英分別擔任導演及總編劇，除了張家輝、胡杏兒、張兆輝之外，金像影后鮑起靜、謝天華、許紹雄、張國強、林嘉華、「文青女神」蔡思韵、朱栢康、內地小生曾舜晞都有份參演，陣容相當鼎盛！

超豪華陣容！（微博圖片）

開鏡！（微博圖片）

張家輝同胡杏兒是男女主角。（微博圖片）

金像影后鮑起靜！（微博圖片）

星光熠熠！（影片截圖）

好戲之人。（影片截圖）

出席開鏡拜神儀式。（影片截圖）

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早前張家輝在出席電影《重生》首映禮時透露新劇將會在內地及澳門拍攝數月：「因為套電視劇是前TVB拍檔製作，佢哋買咗個IP，在各地都拍攝不同版本，對我來講都好大挑戰，好似傅送奧運火炬咁，自己會唔會比其他版本嘅人演得更好呢？其實我都好懷念拍電視劇那種在充裕空間，讓演員有更多演戲機會。胡杏兒將會演我工作夥伴，而製作時間都冇咁緊逼，一定有得瞓。」

早前張家輝在出席電影《重生》首映禮時透露新劇將會在內地及澳門拍攝數月。（資料圖片）

相隔20年回歸電視圈！（資料圖片）