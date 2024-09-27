前高官夫人抖音復出帶貨　老公曾被判囚三年孭Hermès被質疑真偽

曾被封為四大美人之一，現年66歲的胡慧中，與香港著名眼科醫生，曾任香港民政事務局局長的何志平結婚後，淡出幕前當闊太。不過，她最近就復出抖音帶貨，而早前孭着兩百萬有「小房子」之稱的白色Hermès Faubourg Birkin Bag又一度被懷疑真偽。

密密出片！（截圖）

好勤力！（截圖）

復出帶貨！（截圖）

胡慧中同何嘉珍孭着的Hermès手袋意外成為焦點！（IG@numberonepr）

何嘉珍拎着的Hermès都有斜孭帶。（IG@audreyjasmine_hkc）

胡慧中的老公何志平是香港首位眼外科教授，前任香港民政事務局局長，曾任全國政協委員。不過，他在美國因行賄塞內加爾外長和查德總統而被美國聯邦調查局起訴，2019年3月25日於美國紐約南區聯邦地區法院被判囚三年並罰款40萬美元。2020年刑滿出獄，何志平被美國遣返香港。何志平返港後跟太太胡慧中一直生活低調，甚少公開露面，直到最近兩夫妻力撐女兒出書才頻頻公開露面。

父母繼續到場力撐！（IG/@audreyjasmine_hkc）

何嘉珍出書，胡慧中同何志平都有到場支持。（葉志明攝）

胡慧中與愛女何嘉珍早前一起去睇藝術展，二人都孭着Hermès手袋，其中胡慧中孭着的疑似是有「小房子」之稱的白色Hermès Faubourg Birkin Bag，該款手袋是近年品牌最搶手的款式之一，手袋上的正方形全部由人手𠝹出來，做工十分精細，而袋身就用上鱷魚皮、牛皮等製成，加上限量製作，絕對是一袋難求！據知此款手袋價值逾兩百萬，更至少要在Hermès消費逾千萬才有資格購買。不過有眼利的網民就發現胡慧中的手袋疑點重重，相中所見她孭着的手袋袋身是亮面，而且還配有斜孭帶，有網民對比後指Hermès「小房子」一般情況下應該不是亮面，皮的紋路亦有出入，更不會配備斜孭帶，掀起網民熱議！

跟足全程！（IG/@audreyjasmine_hkc）