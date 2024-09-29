歌手袁鳳瑛轉行做導師被控教育方式極恐怖：當住我面前侮辱我媽

現年58歲的歌手袁鳳瑛當年憑一曲《天若有情》而廣被認識，在羅大佑力捧下出了三張專輯。早前她就與敖嘉年與羅金榮、梁凱榳與樂隊領班楊震等等為慈善獻唱，更大談她曾對生活充滿怨氣，後來淡出歌壇離開娛樂圈，她在公開大學進修醫療輔導及心理學後，轉行從事家庭輔導工作。不過，最近就有網民大爆3歲時上過袁鳳瑛的堂後，造成他童年惡夢的開始，更稱：「佢上堂教小朋友嘅方式係好恐怖，會用群眾壓力去迫你就範。」

袁鳳瑛當年憑一曲《天若有情》而廣被認識。（截圖）

袁鳳瑛2003年起在香港公開大學修讀醫療輔導及心理學專業文憑以及兒童心理學文憑，合共花了七年時間完成課程。（VCG）

網民千字文控訴袁鳳瑛教育方式極恐怖：由上EQ班變到上佛堂

之後網民稱袁鳳瑛會向家長講佛學帶他們去佛堂，之後慢慢就由上EQ班變到上佛堂，每個周末都會在這兩個地方渡過：「佢會迫你做唔想做嘅嘢，然後不停講乜X嘢前世今生/輪迴。」網民更稱母親變成袁鳳瑛的「阿四」：「每個星期六晚上完佛堂後，呢個女人會叫老X車佢周圍去……袁鳳瑛就會當住我面前侮辱我媽，當佢阿四，我甚至會話係奴隸。」袁鳳瑛又曾當眾公審，要他跪低認錯。對此，亦有另一網民爆料指袁鳳瑛滿口道德思想，但幾歲的兒子不肯跟住她講對白，結果被罰企足成堂。對此，《香港01》向袁鳳瑛查詢，她亦有就事件回應千字文。

袁鳳瑛千字文回應 呼籲該名學生現身面對

首先，袁鳳瑛承認認識該網民：「其實呢個個案一直都有跟進了幾十年，並鼓勵佢面對真正自己的問題，父母教育屬於逃避放縱型，所以若有人肯鼓勵他現身面對，對他及他家人來說才有真正幫助，這是關於婆媳及親子教育的問題。2019 年後他到外國去了，所以希望他勇敢面對弄個清楚，不然他與家人的誤會將無法冰釋，憤怒便遷於他人身上，亦做成了對社會的傷害。」

袁鳳瑛並未有否認以上指控，並強調自己的專業：「我於新人做歌手時已學佛食長齋，傳媒都有報導，並知我會看見前世今生，當年社會民智雖未了解，但直到我1995年開始教學一直未改變，以孔子儒家道德、學佛精神及西方心理學一齊融合教育，所有報名的家庭在宣傳單張上都知道，所有合作的學校及NGO如小童群益會、聖公會、青少年服務處等三百多個機構都知道，90年代的親子班都是我作先河，上課時有多個家庭及社工，學校老師佐證，若真的有如此問題都不會恆久致差不多三十年，一般開班都是家長或老師向學校及中心推介。」

最後，袁鳳瑛呼籲該名學生現身面對：「現在都已是一個開明的世代，所以希望這位網友吳先生儘快現身面對，不然對他將來建立的家庭一樣世代地影響下去。我與一班心理學家及輔導博士將為這類範籌辦一些活動，希望能儘快幫到有心理障礙的人仕，五年前已籌備好，看來現在要積極出台了，到時一定請您們傳媒幫手啊！多謝您的關顧，藉著這個個案，看來我們也要快馬加鞭地進行呢。」

以及演出。（FB照片）

有不少學生。（FB照片）

被指當學生母親是奴隸 袁鳳瑛：這位吳生母親很喜愛熱鬧及駕車

至於被追問有關當事人指控袁鳳瑛當他母親是奴隸，袁鳳瑛解釋：「這個情況容易理解，當年臨近1997，社會恐慌，出生率低，湧現很多萬千溺愛一孩的家庭，頗多中產的一孩變了家中主子，父母也要聽他的，教育常交給了家佣，變了沒教育，父母在家使喚家佣所以不用動手腳做家務，但來學習的德育EQ班家庭內，大小朋友都是學生身份，隨時都要守規矩禮節，不可食煙飲酒講粗口，或不可囂張傲慢呼喝漫罵他人等，有則當然即時制止。

而每季大形活動如旅行等，父母都要以身作則，根據自己喜好負責不同之工作，如開車接送家庭、照顧小朋友、負責準備食物、事後清潔、準備遊戲工具等，每項都由父母做組長，滙報給老師，所以在小朋友眼中，父母為何不再聽我的，反而對老師言聽計從？！還要動手動腳做事如家佣？！原本在家中小孩一哭眾人哄，面對老師家人也不能偏幫孩子，所以『奴隸』譬喻如家佣感覺是可以理解的。

有時小霸王在家中撒野，父母就搬出：『你再扭計我就話比 Shirley 老師聽架喇！』唉～咁你明白啦，Shirley 老師在某些孩子眼中有幾恐怖嘞！

這位吳生母親很喜愛熱鬧及駕車，所以每次他母親都很主動要帶著吳生及其他家庭出外玩，而每次吳生與一班同輩小朋友都很興奮提意遊玩地點，他忘記了嗎？父母原意是想讓一孩變得有朋友，及學懂人際關係，他母親也可以有多點社交支援，這些意向父母當然沒有向孩子吳生交代，所以吳生小時候至今天，都不能解開頗多心結，一直以小朋友角度看事物，亦是父母未能成熟地懂得教育小孩的其中一個重要因素。

而婆媳之間的惡劣情況令家庭紏紛不斷，做成孩子有隔代仇恨，以上種種，造就了今天吳生的境況呢。」