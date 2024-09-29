歌手袁鳳瑛轉行做導師被控教育方式極恐怖：當住我面前侮辱我媽
現年58歲的歌手袁鳳瑛當年憑一曲《天若有情》而廣被認識，在羅大佑力捧下出了三張專輯。早前她就與敖嘉年與羅金榮、梁凱榳與樂隊領班楊震等等為慈善獻唱，更大談她曾對生活充滿怨氣，後來淡出歌壇離開娛樂圈，她在公開大學進修醫療輔導及心理學後，轉行從事家庭輔導工作。不過，最近就有網民大爆3歲時上過袁鳳瑛的堂後，造成他童年惡夢的開始，更稱：「佢上堂教小朋友嘅方式係好恐怖，會用群眾壓力去迫你就範。」
網民千字文控訴袁鳳瑛教育方式極恐怖：由上EQ班變到上佛堂
之後網民稱袁鳳瑛會向家長講佛學帶他們去佛堂，之後慢慢就由上EQ班變到上佛堂，每個周末都會在這兩個地方渡過：「佢會迫你做唔想做嘅嘢，然後不停講乜X嘢前世今生/輪迴。」網民更稱母親變成袁鳳瑛的「阿四」：「每個星期六晚上完佛堂後，呢個女人會叫老X車佢周圍去……袁鳳瑛就會當住我面前侮辱我媽，當佢阿四，我甚至會話係奴隸。」袁鳳瑛又曾當眾公審，要他跪低認錯。對此，亦有另一網民爆料指袁鳳瑛滿口道德思想，但幾歲的兒子不肯跟住她講對白，結果被罰企足成堂。對此，《香港01》向袁鳳瑛查詢，她亦有就事件回應千字文。
袁鳳瑛千字文回應 呼籲該名學生現身面對
首先，袁鳳瑛承認認識該網民：「其實呢個個案一直都有跟進了幾十年，並鼓勵佢面對真正自己的問題，父母教育屬於逃避放縱型，所以若有人肯鼓勵他現身面對，對他及他家人來說才有真正幫助，這是關於婆媳及親子教育的問題。2019 年後他到外國去了，所以希望他勇敢面對弄個清楚，不然他與家人的誤會將無法冰釋，憤怒便遷於他人身上，亦做成了對社會的傷害。」
袁鳳瑛並未有否認以上指控，並強調自己的專業：「我於新人做歌手時已學佛食長齋，傳媒都有報導，並知我會看見前世今生，當年社會民智雖未了解，但直到我1995年開始教學一直未改變，以孔子儒家道德、學佛精神及西方心理學一齊融合教育，所有報名的家庭在宣傳單張上都知道，所有合作的學校及NGO如小童群益會、聖公會、青少年服務處等三百多個機構都知道，90年代的親子班都是我作先河，上課時有多個家庭及社工，學校老師佐證，若真的有如此問題都不會恆久致差不多三十年，一般開班都是家長或老師向學校及中心推介。」
最後，袁鳳瑛呼籲該名學生現身面對：「現在都已是一個開明的世代，所以希望這位網友吳先生儘快現身面對，不然對他將來建立的家庭一樣世代地影響下去。我與一班心理學家及輔導博士將為這類範籌辦一些活動，希望能儘快幫到有心理障礙的人仕，五年前已籌備好，看來現在要積極出台了，到時一定請您們傳媒幫手啊！多謝您的關顧，藉著這個個案，看來我們也要快馬加鞭地進行呢。」
被指當學生母親是奴隸 袁鳳瑛：這位吳生母親很喜愛熱鬧及駕車
至於被追問有關當事人指控袁鳳瑛當他母親是奴隸，袁鳳瑛解釋：「這個情況容易理解，當年臨近1997，社會恐慌，出生率低，湧現很多萬千溺愛一孩的家庭，頗多中產的一孩變了家中主子，父母也要聽他的，教育常交給了家佣，變了沒教育，父母在家使喚家佣所以不用動手腳做家務，但來學習的德育EQ班家庭內，大小朋友都是學生身份，隨時都要守規矩禮節，不可食煙飲酒講粗口，或不可囂張傲慢呼喝漫罵他人等，有則當然即時制止。
而每季大形活動如旅行等，父母都要以身作則，根據自己喜好負責不同之工作，如開車接送家庭、照顧小朋友、負責準備食物、事後清潔、準備遊戲工具等，每項都由父母做組長，滙報給老師，所以在小朋友眼中，父母為何不再聽我的，反而對老師言聽計從？！還要動手動腳做事如家佣？！原本在家中小孩一哭眾人哄，面對老師家人也不能偏幫孩子，所以『奴隸』譬喻如家佣感覺是可以理解的。
有時小霸王在家中撒野，父母就搬出：『你再扭計我就話比 Shirley 老師聽架喇！』唉～咁你明白啦，Shirley 老師在某些孩子眼中有幾恐怖嘞！
這位吳生母親很喜愛熱鬧及駕車，所以每次他母親都很主動要帶著吳生及其他家庭出外玩，而每次吳生與一班同輩小朋友都很興奮提意遊玩地點，他忘記了嗎？父母原意是想讓一孩變得有朋友，及學懂人際關係，他母親也可以有多點社交支援，這些意向父母當然沒有向孩子吳生交代，所以吳生小時候至今天，都不能解開頗多心結，一直以小朋友角度看事物，亦是父母未能成熟地懂得教育小孩的其中一個重要因素。
而婆媳之間的惡劣情況令家庭紏紛不斷，做成孩子有隔代仇恨，以上種種，造就了今天吳生的境況呢。」