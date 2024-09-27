鄭梓浩指舊愛孫美賢「似阿婆搞唔落」 麥玲玲賤男有樣睇：嘴唇薄

香港著名堪輿學家麥玲玲師傅今日（27/9）現身觀塘為健康產品拍攝廣告。提到《中年好聲音》先後連環爆醜聞，繼梁浩銓曹敏寶緋聞及龍婷與人夫丘亞葵Hello Kiss之後，再有鄭梓浩遭前女友爆出渣男真面目，一腳踏3船，又指渣男鄭梓浩偷食完小四孫耀威人妻細妹孫美賢之後，指女方似阿婆搞唔落，引起外界強烈反感。肥媽日前講接受訪問時起「渣男」鄭梓浩直斥對方：「咁仆街嘅男人都有嘅。」

麥玲玲今日為健康產品拍廣告。（葉志明攝）

麥玲玲師傅接受《香港01》訪問時表示：「其實係有啲混亂。可能唱歌嘅人好容易好感性，變咗好容易冇咗個邊界感，啲感情就容易亂咗，可能要大家從新去訓練一下控制自己嘅感情。至於龍婷，就因為佢嘅名就犯咗太歲，咁所以可能諗嘢亂咗啦。如果點睇一個男人係咪渣男，好多時都係睇個嘴唇薄嘅就唔好信佢。而鼻大又冇權骨去拓返，又或者眼尾好多桃花紋，嗰類都唔係好可靠。」

麥玲玲表示「渣男」有樣睇，特徵嘴唇薄。（葉志明攝）

至於講到鄭梓浩𡁻完唱孫美賢似阿婆搞唔落。麥玲玲表示：「咁樣講嘢更係唔得啦，呢啲叫做𡁻完唱，始終講對方嘅唔好都唔應該講，呢個完全係一個修養問題。咁所以肥媽自然會幫人出頭，暫時只係樂壇風紀未出頭咋，我呢啲更係等大人講完先，就跟佢哋尾就搞點。」