前TVB小花離巢1年突然宣布改名　背景猛料：好多人只知道我嘅身份

現年34歲的王晶愛女王子涵（Dada）去年8月宣布離巢TVB，結束8年的賓主關係，當時她自爆已轉行過OL生活，又曾曬出婚紗照，一度惹來結婚疑雲。日前王子涵突然宣布改名，她寫道：「大家好，我叫王海榛！請大家多多指教！」又拍片解釋改名的原因：「其實都唔算係改名嘅，只係用返我原本個名啫。用咗王子涵呢個名咁多年，而家要用返王海榛呢個名都有啲唔慣。雖然我知道好多人只知道我嘅身份，而唔知道我叫咩名，所以我希望今次改名，你哋都可以記住我。」

王晶愛女王子涵（Dada）去年8月宣布離巢TVB。（IG@dadadawongx）

曾曬出婚紗照，一度惹來結婚疑雲。（IG@dadadawongx）

自爆已轉行過OL生活。（IG截圖）

突然宣布改名。（影片截圖）

叫王海榛。（影片截圖）

改返本名。（影片截圖）

改返本名。（影片截圖）

希望大家記住。（影片截圖）

出身電影世家的王子涵，爸爸王晶和已故的爺爺王天林都是香港電影界著名導演，王子涵本身學歷不俗，畢業於倫敦藝術大學化妝及髮型形象設計系，因對幕前演出感興趣，她在2007年參演其父親出品的電影《七擒七縱七色狼》後入行，2015年簽約TVB成為旗下藝人，曾參演《愛．回家之開心速遞》、《荷里活有個大老千》等，亦有擔任節目《姊妹淘》主持。

王子涵同爸爸王晶及媽媽丁德君。（IG@dadadawongx）

育有兩女王佟藝及王子涵。（IG@dadadawongx）

一家四口。（IG@dadadawongx）

王子涵2015年簽約TVB成為旗下藝人。（IG@dadadawongx）

不時大曬好身材。（IG@dadadawongx）

在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演皎皎。（IG@dadadawongx）

王子涵曾在接受訪問時坦言背負着「王晶女兒」的名號入行，大感壓力，甚至要比別人付出更多的努力才會被看見。不過王子涵在TVB發展8年期間，發展未算理想，去年8月宣布離巢，以自由身身份重新出發！

大派福利！（IG@dadadawongx）

去年8月宣布離巢。（IG@dadadawongx）

以自由身身份重新出發！（IG@dadadawongx）