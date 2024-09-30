歐陽妙芝細仔方玉亨再戰選秀節目　上月已到韓國集訓仲晉身100強

名模歐陽妙芝現年53歲，她於2004年與金融才俊方時俊（Steven）結婚，婚後誕下方玉丞（Achille）及方玉亨（Atilla）兩子，而細仔方玉亨自幼已經熱愛K-pop文化，學得一身好「舞」藝。方玉亨去年更參加了TVB與內地合辦的選秀節目《亞洲超星團》，可惜最終以18強止步，未能出道成為「Loong9」成員。

方玉亨去年參加了TVB與內地合辦的選秀節目《亞洲超星團》。(胡凱欣 攝)

去年方玉亨（Atilla）參加《亞洲超星團》媽媽歐陽妙芝（右）也有出席撐場。(胡凱欣 攝)

而《亞洲超星團》亦準備舉辦第二季，對出道抱有希望的方玉亨早前亦表示將會繼續參加第二季的比賽，但第二季《亞洲超星團》未成事方玉亨就已經出發韓國參加選秀節目《PROJECT 7》。

方玉亨已經出發韓國參加選秀節目《PROJECT 7》。(官網圖片)

月前方玉亨就已經與媽媽歐陽妙芝一同出發韓國，當時他於社交平台發文指展開新一頁。原來方玉亨已經在韓國加入了節目《PROJECT 7》的集訓，更躋身進100強。相中可見方玉亨到韓國參加節目後，連形象都換了，變得「韓味」甚重，成為一個小帥哥。

原來方玉亨已經在韓國加入了節目《PROJECT 7》的集訓，更躋身進100強。(官網圖片)

《PROJECT 7》官方社交平台最近正式釋出100強名單，參賽者來自世界各地，其中一名就是來自香港的方玉亨，他亦是唯一一位來自香港的參賽者。這些參賽者都有不少的舞台經驗，甚至曾經出道。歐陽妙芝今次亦有親自陪同方玉亨到韓國，照顧方玉亨的日常生活，歐陽妙芝亦百分百支持方玉亨追夢。