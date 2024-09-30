東張西望｜港婦涉拍他人裸體被捕滯留濟州　大感無助街頭崩潰痛哭

《東張西望》早前收到觀眾求助報料，指六旬太太早前跟團到韓國濟州旅行，在汗蒸幕打卡疑拍到當地人而惹官非。昨晚（29日）播出的一集，派出主持梁菁琳及攝製隊遠赴當地探望仍滯留的涉事人劉太（化名），劉太更數度痛哭。

東張西望｜港婦韓國涉性暴力罪被捕3個月 仍未能回港老公勁激動

《東張西望》派出主持梁菁琳及攝製隊遠赴當地探望仍滯留的涉事人劉太。（節目畫面）

在昨晚播出的一集，梁菁琳與攝製隊抵達劉太下榻之酒店，見面時劉太透露，酒店是由旅行社安排，至今已入住近三個月。據劉太了解，所住的酒店已是最便宜，對於需長期服藥的劉太表示最缺乏的是衣服，因當地天氣已開始轉凍」。提到滯留期間如何打發時間，劉太表示至今仍未有判決，故只能逛街消磨時間。

劉太表示至今仍未有判決，已經滯留3個月。（節目畫面）

劉太表示平時只能逛街消磨時間。（節目畫面）

訪問期間，劉太數度爆喊，並大呻無助：「自己個心好唔舒服，冇錢（交）罰（款），又話要推，又話要等，等到唔知幾時先上法庭，搞到自己晚晚都瞓唔着，又搞到自己個頭又痛，好似周身唔舒服咁樣囉。自己都唔知點樣，真係好痛苦，我自己覺得咁樣，好痛苦。」劉太激動崩潰痛哭。

劉太數度爆喊，並大呻無助。（節目畫面）

《東張西望》製作隊得知劉太剛剛獨自度過生日，便請劉太吃韓燒補祝及給予支持。（節目畫面）

其後，《東張西望》製作隊得知劉太剛剛獨自度過生日，便請劉太吃韓燒補祝及給予支持。享用晚餐後，劉太突然在路邊痛哭，邊哭邊說：「覺得冇人幫到我，自己一個人，搞到個心口好痛。」更希望時間能盡快完結，更指：「要判就判，要罰就罰。」

享用晚餐後，劉太突然在路邊痛哭。（節目畫面）

（節目畫面）

不過有網民對於劉太所經歷的事件不賣帳，更於Threads發文指劉太認為在汗蒸幕中拍到別人的裸照覺得冇問題，在節目中只透露自己有多慘，更從來沒有像受害者道歉：「劉太係抵死的，影人裸照都覺得冇嘢，全程即係講自己幾慘幾慘，從來都冇向過受害者道歉，希望佢喺嗰邊坐耐啲，短期唔好返香港」。