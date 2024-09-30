張秀文嫁入豪門後幾近神隱　37歲生日遊遍日台KEEP得好有少女味

昔日TVB咪神，2010年港姐亞軍張秀文（Sammi），2021年嫁入豪門後，除了22年錄製無綫節目《答得快 好世界》，以及去年底現身何依婷婚禮後幾近神隱。9月26日剛度過37歲生日的張秀文終再蒲頭，與好友先後到台灣及日本旅行。



張秀文入行十幾年工作不斷。（IG：@sammicheung926）

張秀文入行十幾年工作不斷。（IG：@sammicheung926）

《3日2夜》相信是張秀文代表作之一。（電視截圖）

張秀文入行十幾年工作不斷。（IG：@sammicheung926）

張秀文2021年尾成為人妻。（IG：@sammicheung926）

張秀文2021年尾成為人妻。（IG：@sammicheung926）

入行後張秀文憑《3日2夜》走紅，及後工作機會不絕，經常擔任節目主持又不時拍劇，2021年底與金融才俊王大權（Billy）結婚後絕跡社交網，對上一次更新已是21年12月婚禮後感言。近日同樣9月底生日的何遠東，相約Sammi到台北快閃旅行，大吃大喝相當盡興。

張秀文與何遠東及好友快閃台北旅行。（IG：@fattung924）

張秀文與何遠東及好友快閃台北旅行。（IG：@fattung924）

張秀文與何遠東及好友快閃台北旅行。（IG：@fattung924）

張秀文剛踏入37歲仍有少女感。（IG：@fattung924）

另外兩位女性好友亦分享與張秀文到福岡旅行片段，又行沙灘又餵羊，在海邊餐廳進餐聚會相當寫意。見到久未露面的Sammi淡妝示人仍相當上鏡，雖然婚後多次傳出懷孕消息，但照片Sammi收起性感之餘，身形依然弗爆神采飛揚，少女感十足。

張秀文生日前後與好友到日本福崗旅行。（IG：@fattung924）

張秀文生日前後與好友到日本福崗旅行。（IG：@fattung924）

張秀文生日前後與好友到日本福崗旅行。（IG：@fattung924）

張秀文嫁入豪門打扮仍相當低調。（IG：@fattung924）

張秀文嫁入豪門打扮仍相當低調。（IG：@fattung924）

張秀文嫁入豪門打扮仍相當低調。（IG：@fattung924）

張秀文嫁入豪門打扮仍相當低調。（IG：@fattung924）