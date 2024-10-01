58歲前性感女神赴大馬合資開酒店　大騷豐滿上圍性感亮相時裝騷

現年58歲的前性感女星葉子楣，19歲讀亞視藝員訓練班出道，及後轉戰影圈拍了多套三級片爆紅，1992年息影。直至近年葉子楣再度活躍社交圈，決定復出幕前。日前葉子楣被爆遠赴馬來西亞投資酒店業，更靚爆性感現身時裝活動。

當年葉子楣因拍攝情色電影《玉蒲團之偷情寶鑑》紅遍整個東亞亞地區，但即便願意拍攝情色電影的葉子媚卻把堅守「三點不露」的原則。 (《情聖》劇照)

葉子楣一如以往穿上低胸上衣出席時裝活動，站在C位相當受到重視。葉子楣分享工作照，心情大好的她到處打卡。葉子楣接受當地媒體訪問，透露已2、30年沒有出遠門，幾乎每20年沒有坐過飛機，她憶述試過去台灣剪綵遇上10號風球在空中盤旋一小時，又遇過飛機沒油，加上怕執行李，才久未搭飛機出遠門，去廣州都選擇搭火車。至於今次為何突然決定出行，葉子楣解釋是與身邊的女友人有關，她透過陳欣健認識對方，後覺得與對方有緣，故決定合資在檳城開酒店，目標是開4間酒店，之後出席開幕式。

葉子楣舉行58歲生日派對。

葉子楣換上另一套銀色低胸裙。（汪曼玲facebook）

葉子楣1992年與醫生呂錫照交往同居多年，後呂錫照2018年搭飛機赴美國途中心臟病發逝世。葉子楣受訪時不諱言想搵男友，又拜過觀音，更指有很多朋友介紹她嫁來大馬，並大讚大馬男仔老實好人。她又指抵達大馬後已認識了幾個男人，但感情事一切隨緣。葉子楣稱來大馬後肥了一點，並指古天樂媽媽一直想她吃肥點，佘詩曼媽媽也常約她食飯，結束大馬行程後會相約聚會。除了投資做老闆娘外，葉子楣透露有內地片商接洽，有機會重現大熒幕。

逾60位圈中好友出席葉子楣58歲生日派對。（汪曼玲facebook）

葉子楣息影多年，早前受訪時，曾透露有一段時間與昔日圈中好友近乎斷絕聯絡，連對方的電話號碼亦刪去，約兩年前在生日聚會上再見黃百鳴及陳欣健等人，感到開心才再次活躍。早前葉子楣58歲生日，廣邀逾60位圈中好友出席生日派對，席間葉子楣換上神奇女俠裝扮，展現導彈級傲人身材狂歡。

葉子楣現身公開活動。(網上圖片)

葉子楣現身活動。(網上圖片)

葉子楣現身大馬。(網上圖片)

葉子楣久違出行去大馬。(網上圖片)

葉子楣久違出行去大馬。(網上圖片)

葉子楣久違出行去大馬。(網上圖片)

周圍打卡。(網上圖片)

與女友人合資開酒店。(網上圖片)

與女友人合資開酒店。(網上圖片)

與女友人合資開酒店。(網上圖片)

葉子楣化身神奇女俠﹗（汪曼玲facebook）