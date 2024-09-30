李麗珍愛女許倚榕傳秘戀「愛回家佐治」多時　張明偉大方認愛

27歲的許倚榕（Annise）是李麗珍與前夫許愿所生的女兒，愈大愈漂亮的她近年更加入KOL界做網紅，亦兼顧設計工作。許倚榕最近於樂隊Charming Way新歌《一些事一些人》的MV中客串演出，除了MV外，她更不時孖張明偉拍片，形影不離。早前有報道指許倚榕與張明偉已經一起一年多，難怪拍片會這麼合拍。

許倚榕客串Charming Way新MV，飾演渣女。（IG@annise_____）

許倚榕IG靚相（IG@annise_____）

報道指張明偉與許倚榕早前在社交平台分別發文去旅遊，但二人在同一地點打卡而「洩蜜」，在剛剛的7月時張明偉去美國玩，他表示：「呢個Trip特別感恩，謝謝您的照顧。」而這個您到底是誰，有不少證據都指向是許倚榕，二人除了一同去美國外，年初時更一起到日本滑雪，十分甜蜜。

報道指張明偉與許倚榕早前在社交平台分別發文去旅遊，但二人在同一地點打卡而「洩蜜」。

許倚榕IG靚相（IG@annise_____）

雖然傳出戀情後，二人一直都未有回應。但今日（30日）張明偉向傳媒承認戀情，他大方認愛許倚榕，並多謝大家的關心：「搵到背後支持自己的人唔容易。」張明偉表示離巢後工作不易，他向一班粉絲道歉，因為這個消息應該是由自己跟他們說，而不是被爆出來，他更希望一班粉絲不要嫌棄他，他會繼續努力做好每一個作品。

張明偉向傳媒承認戀情，他大方認愛許倚榕，並多謝大家的關心。

許倚榕IG靚相（IG@annise_____）

有指撮合二人的正是許倚榕的母親李麗珍，據知當時張明偉離巢不久，在外有一位幫他接工作的人「Man」，原來亦是李麗珍的好友。當年Man舉辦生日飯局時請了李麗珍、許倚榕及張明偉出席，二人亦從這時開始認識。李麗珍對張明偉十分支持，更會孖住接工作等，李麗珍亦對張明偉讚不絕口。

有指撮合二人的正是許倚榕的母親李麗珍。（__leelaichun@Instagram）

張明偉（左一）離開TVB後，就主力做樂隊Charming Way。（IG@aaryncheung）

李麗珍大讚張明偉做事認真及上進，而對於愛女與張明偉拍拖，她並不驚訝，但她指自己不會過問女兒太多戀情事，亦表示「最緊要佢哋慢慢了解對方」。其實許倚榕曾於訪問中提及自己的理想對象條件，她表示喜歡有音樂才華的男生，而張明偉身為創作歌手，論音樂才華可說得上是絕對符合她條件，而張明偉自出道起絕少緋聞，只有出道不久時與何傲芝拍拖，難怪李麗珍會這麼放心。

李麗珍好放心愛女同張明偉拍拖。(ig@annise_____)