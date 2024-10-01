前港姐亞軍嫁入豪門後絕跡幕前　神隱近3年終於更新IG大騷小蠻腰

前港姐亞軍張秀文（Sammi）自2021年與金融才俊老公王大權（Billy）結婚後，生活相當低調，除了2022年錄製TVB節目《答得快 好世界》，以及去年年底現身何依婷婚禮之外，張秀文可謂絕跡公開活動，亦未有更新社交平台，近乎神隱。日前張秀文與陳詩欣去了日本福岡旅行，她亦終於在IG分享近照，並寫道：「Happy Birthday to Me🥳開心有美相伴，開心友人同行🥰🥰🥰Love you😍重新啟動開心模式，要繼續努力每天製造快樂❤️#多謝老公辛苦工作 #老公杜拜工幹老婆福崗玩樂 #多謝兩位美女相伴 #包車遊好好玩」

張秀文以往在TVB做主持為主，亦不吝嗇其好身材。（節目截圖）

《3日2夜》相信是張秀文代表作之一。（電視截圖）

張秀文在2021年尾成為人妻。（IG@sammicheung926）

張秀文2021年底與金融才俊老公Billy結婚，婚前曾表示老公提出送黃竹坑豪宅，但她嫌太貴不好意思收。（資料圖片）

Sammi（左上）絕迹公開及幕前活動，但去年底何依婷結婚，她就有做姊妹。（IG@reginahyt）

姊妹團之一！（IG@reginahyt）

早前張秀文與何遠東及好友快閃台北旅行。（IG@fattung924）

早前張秀文與何遠東及好友快閃台北旅行。（IG@fattung924）

張秀文剛踏入37歲仍有少女感。（IG@fattung924）

相中所見，身穿白色Crop Top襯牛仔褲的張秀文大騷小蠻腰，她與兩位好友在不同景點打卡，又大擺心心Pose影相，心情大靚！其實張秀文婚後已絕跡社交網，對上一次更新IG已是2021年12月婚禮後感言，今次終於Update近況，亦是她相隔近3年再出Post，不少圈中好友及網民都紛紛留言歡迎她「回歸」！當中陳詩欣寫道：「神隱三年的張秀文終於Update IG!!!請大家去點讚支持一下，希望佢以後Post多啲相❤️」而蔡嘉欣就留言：「嘩，好耐冇見到你post相啦 真係好感動感動呀😢😢😢」

張秀文終於Update IG！（IG@sammicheung926）

打卡。（IG@sammicheung926）

心情大靚！（IG@sammicheung926）

去了日本福岡旅行。（IG截圖）

去了日本福岡旅行。（IG截圖）

對上一次更新IG已是2021年12月婚禮後感言。（IG@sammicheung926）

張秀文入行十幾年工作不斷。（IG@sammicheung926）

前港姐亞軍。（IG@sammicheung926）

身材出眾。（IG@sammicheung926）

身材出眾。（IG@sammicheung926）

大騷好身材！（IG@sammicheung926）