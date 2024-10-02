入行18年TVB 綠葉終宣布離巢　全力做直播帶播同打理公關公司

效力無綫（TVB）多年的綠葉演員李漫芬今日突然在社交平台出post宣布離巢，曾擔任無綫娛樂新聞台主持的李漫芬，近十年在不少劇集都有客串，不過能夠說得出角色名的深刻角色並不多，離巢後她指將會專注自己的直播帶播同打理公關公司。

TVB女藝人李漫芬（Fanny）宣布離巢。（資料圖片）

李漫芬和老公。（資料圖片）

李漫芬曾擔任娛樂新聞台記者多年。（網上圖片）

李漫芬參演過不少劇集，不過大多是飾演閒角。（網上圖片）

以下是李漫芬長文表達離巢心情：

從電影場記 副導演 再轉到幕前 輾轉由東亞衛視再到TVB , 原來在這平台已18年了，今天，要說再見了，人生有很多可能性， 感恩在這學習到和遇到的，令我堅強茁壯成長！

謝謝 TVB, 謝謝娛樂新聞台的兄弟姐妹。18年裡，頭的11年都是在這成長，在這裡學習了很多很多，當時的娛樂新聞好熱鬧，我即使只是負責外景訪問，每天跑好幾單外景，累和辛苦是必然的，漫芬自知不才，唯有加倍努力，將勸補拙，每天都感到無比充實和興奮，每每趁坐公車去開工或轉地點時再做多點準備，做過無數次醫院等更，殯儀更，名人結婚和生仔更，首影禮，頒獎典禮，產品發佈會，電視電影探班等等……11年的外景主播生活，令我和媒體友好及明星好友建立了友情，增加觀眾們認識我的機會，及獲得品牌的信任找我當活動 首影 晚宴等司儀，這些都是無價的！

謝謝曾經用心為我化妝整頭準備戲服的梳化服同事， 當中更試過有化妝師在我耳邊細細聲說 我專登用心幫妳化妝希望多點監製用妳， 這些都溫暖了我的心， 感謝 監製 編劇 導演 助導 燈光 攝影 收音 劇務 場務 動作 道具 美術 等幕後英雄， 都對小妹加倍照顧， 這些都記在我心頭， 我，珍而重之。

婚後轉做演員，很感謝差不多第一時間起用我的兩位監製，排名不分先後 有 林志華 和 方駿釗，給我 #致命復活 的 #貪錢大嫂 和 #一屋老友記 的 #市儈川嫂 ， 這兩個非常非常入屋的角色，對我意義很重大；之後謝謝 家豪哥小青姐給我溏心古板Polly 和 法証4巴辣袁太這兩個角色 ，讓我廣闊戲路；非常非常感謝陳維冠的信任，呀Joe 曾經對我說自七公主一場戲後， 知道我可以拍攪笑戲 ， 再找我演 #新四十二章 的黑社會大家姐 #天姐 和 #羅密歐與祝英台 的有情有義的一樓一 #Rose姐, Rose是我在TVB 18年裡戲份最重的一次，也讓我挑戰自己成功，亦改變了大家對我的印象，帶給我很多認同。 ♥️

謝謝 #快樂長門人 的監製天倫和新聞部的幕後團隊 ， 這個長者健康節目給我認識了很多醫生朋友 ，懂得更關注家中長者健康的同時，亦吸納了很多哥哥姐姐粉絲 ， 節目即使只得短短7分鐘，每天早上定時播出，我去超市偶遇長者，他們都會同漫芬講早晨問好 多麽親切！

我真的真的很喜歡當司儀 主持人 🎤 和演戲 🎥 ，承蒙客戶們一直的愛護，我聆聽自己內心的聲音，趁自己還有力氣有夢想有能力，勇敢行出這步，去打開人生另一頁，謝謝家人全力支持，謝謝宇宙 ! 🌎

今後，除了努力做直播帶播和繼續自己公關公司的工作外，當然會繼續喜歡的司儀和主持工作啦，這是我的最愛 🎤 🎙 🎤 🎙 更是期待的希望有不同的挑戰 有不同的可能性 在不同的平台，有不同的節目 角色 或分享同大家見面，謝謝大家，請繼續多多支持，漫芬感激🙏🙏🎉🎉歡迎隨時找我開工呀！祝安康順心♥️

李漫芬離巢全文。（Facebook截圖）

李漫芬離巢全文。（Facebook截圖）