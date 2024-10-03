TVB離巢小花月老廟求富貴姻緣？　傳富二代狠飛千萬豪宅一夜消失

38歲前無綫（TVB）小花樂瞳，2017年離開TVB後轉型從商，經營網上賣酒生意，更會親力親為送貨，生意經營得有聲有色，近年更被指忽然富貴，遊遍冰島、以色列、希臘、法國、意大利、日本、泰國和內地等。感情方面，過往樂瞳緋聞多多，曾被指戀上富二代及金融才俊的她，曾指享受單身，但日前她自爆單身，更親自到台灣求姻緣。

樂瞳擁有一張baby face。(ig圖片)

相中可見樂瞳身在巴黎歌劇院，穿上一套黑色性感連身裙，連身裙側面只靠兩條繩來綁住，疑似內部全部真空。(ig@loktungcilla)

樂瞳日前到台灣遊玩，專程到當地月老廟求姻緣。樂瞳未抽籤先興奮，一臉期待地望住月老廟等待結果。後來樂瞳抽到中籤，籤文寫道：「相見爭如不見 有情何似無情」。樂瞳嘆一口氣道：「幾得意！」難掩失望。

樂瞳。（IG@loktungcilla）

樂瞳上載了一輯之前去泰國度假的短片。(IG@loktungcilla)

樂瞳自稱「臭手」，又自爆多年前到東京大神宮求姻緣成功脫單，不知是否指該富二代前度？她發文道：「求姻緣的賽道非我莫屬吧 其實咁多年去旅行我周不時都會去下啲可以許願嘅地方 （不過仲未去林村許願樹）去日本都特別鍾意去唔同嘅神社好多年前去東京大神宮都脫左一下單 今次咁啱遇到呢部月老廟機就玩下，結果都係臭手之鬼 不過10蚊台幣真係咩物價，可以中吉抽到變大吉都唔肉赤」。

《當旺爸爸》入面，樂瞳飾演「高如寶」。（網上圖片）

樂瞳近年常常到外地旅遊，被指忽然富貴。（fb圖片）

早年一直有報導指樂瞳與國內富二代David拍拖後，生活富貴，常去外地旅行，出入有名跑接送，成功進駐九龍站上的千萬豪宅，更令她無心在電視台工作。惟之後有報道指她「被分手」，原因是她太愛炫耀，周遊列國的富豪生活一夜消失，還要返娘家東涌居住，更要坐回公共交通工具，慘被「打回原形」。不過近年樂瞳已憑個人努力重回富貴生活，相當犀利。

樂瞳求姻緣。（小紅書）

好興奮。（小紅書）

抽籤。（小紅書）

抽中中籤。（小紅書）

抽中中籤。（小紅書）

無奈又失望地笑。（小紅書）

樂瞳。（圖片：樂瞳 Instragram）

樂瞳雖然用鮮花擋著前面，但仍難掩她凹凸有致的身材。(ig@loktungcilla)