黎姿一家八口睇國慶煙花慶生　疑刻意遮擋富商老公惹網民揣測

黎姿（現名馬黎珈而）於10月1日正式踏入53歲，今年正日她選擇與父母、弟弟黎嬰以及老公馬廷強及三個寶貝女一家八口一同欣賞國慶煙花慶祝，她更寫道：「每年的10月1日，我都很感謝爸爸媽媽在這個特別的日子讓我來到這個世界，他們任何時刻都給予我無限的愛和關懷。我也很感恩在我人生旅程中，有摯愛的家人和朋友們的支持與陪伴，一起走過了很多艱難和美好的時光，讓我倍感溫暖❤️今年的生日很開心，可以與大家共賞煙花🌃🎆在這個普天同慶的日子，希望大家和我一樣度過了一個愉快的國慶日🥳✨」

完全唔似已經53歲！（IG/@gigilai_official）

狀態驚人！（IG/@gigilai_official）

女兒們亦有出鏡 ！（IG/@gigilai_official）

照片中，黎姿身穿一件紫色深V吊帶晚裝，高貴又有氣質。而她刻意用愛心圖案遮擋疑似老公馬廷強惹起不少揣測，不過就有熱心的網民代黎姿答道：「馬先生可能照的不太好，或者是馬先生自己要求不要上鏡，不會有其他的問題了啦！」黎姿於2008年初突然宣佈息影，接手打理因車禍癱瘓的弟弟黎嬰的美容生意，並和富商馬廷強結婚，兩人婚後育有3名女兒。婚後，她與馬廷強恩愛多年，去年她接受內地節目《魯豫有約一日行》時曾公開大讚馬廷強兩大優點，她講到：「嫁一個人，我覺得最重要就是他很有愛心，第二是很有擔當，才能成為我的丈夫，因為沒有擔當的男人，我覺得做朋友就好了。我覺得我老公是一個很有智慧的人，他是一個做人做得很好的人。」

用愛心遮擋疑似富商老公！（IG/@gigilai_official）