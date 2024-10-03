李龍基大談未婚妻王青霞明年7月7日獲釋安排　深圳迎接擇吉日結婚

現年73歲李龍基的36歲未婚妻王青霞（Chris）被控逾期居留、使用虛假文書及違反逗留期間接受工作等共7罪，被裁定5項罪成，合共判監25個月。李龍基表示會履行承諾等Chris出獄便結婚，表白對未婚妻的愛意以及一顆不變心。今日李隆基出席活動接受訪時，就談到未婚妻Chris將於明年7月7號返出來，他會畀時間對方扮靚靚，之後就會擇個吉日與Chris結婚，還會邀請親友出席分享喜悅。

李龍基今日出席活動。(陳順禎攝)

李龍基被問到Chris於明年7月7日獲釋一事，表示：「我會喺深圳嗰度接佢，暫時嚟講可以話係安排好晒，等佢出嚟之後重新去生活，希望有個美好啲既將來。(會唔會以後生活重心放喺深圳？) 暫時佢係落唔到嚟既，一定要改變佢既身份，我會盡快同佢去註冊結婚，咁佢用李龍基太太呢個名義呢，我就可以幫佢申請落嚟 (香港)。咁變咗個身份就唔同好多喇，差好遠。(有無話擇咗邊日？請親戚好友？) 未擇日，但係已經有好多朋友話要去深圳嚟同我祝賀，我好開心。到時我唔會話點樣大搞，我哋會好低調，唔使封禮，我請就得。(一出嚟即刻去註冊結婚？) 我迷信少少，都係要搵人擇日。」李龍基直指女為悅己者容，一定會讓Chris扮靚靚去結婚，至於家居方面，他稱Chris在佛山有層千幾呎的樓，住屋不是問題。

李龍基表示等Chris明年出獄後便會擇日與對方結婚。(陳順禎攝)

李龍基表示等Chris明年出獄後便會擇日與對方結婚。(陳順禎攝)

李龍基女友王青霞，曾表示自己透過「優才計劃」來港。（資料圖片）

李龍基與王青霞感情要好。（資料圖片）