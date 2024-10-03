胡美儀報讀心理輔導博士：我畢業就過70歲

胡美儀今日（3日）出席畫作慈善義賣活動，並捐出親自繪畫的情緒畫作15張，獲老公毛俊輝現身撐場兼送上鮮花。胡美儀接受《香港01》訪問表示：「今次係慈善邀請我，我啱啱上緊心理輔導博士嘅課程嘅時候，教緊我個科就係詮釋學同埋心理學裏面係講緊點樣將自己嘅專長去貢獻社會，同埋點樣去體驗自己嘅人生經歷。」她繼續指順勢答應慈善機構有關舉辦畫作義賣。

胡美儀今日出席畫作慈善義賣活動，並捐出親自繪畫的情緒畫作15張。（張祖銘攝）

胡美儀獲老公毛俊輝現身撐場兼送上鮮花。（張祖銘攝）

自爆修心理博士讀到70歲

講到近年轉戰做心理治療師，她表示：「係呀！其實由2019年開始已經正式投入做心理治療師。」被問到自己的心結，她坦言：「就係我冇書讀嘅呢個心結，因為家庭貧困，我淨係讀到中二，呢件一路都係我一直長大嘅心結，所以好唔開心好唔快樂，直到50幾歲嘅時候，我接觸到心理輔導呢個學科，就可以一嘗我嘅心願。」她分享已經修讀一個學士學位，同埋兩個碩士學位，並笑言：「而家報讀一個心理輔導博士學位。（要讀幾耐先畢業？）我諗要再讀多兩年，我畢業就過咗70歲。」

胡美儀大談近年轉戰做心理輔導師經歷。（張祖銘攝）

揭50年心結

提到較早前接受訪問鼓勵鄭梓浩做輔導，她表示：「我覺得每一位嘅朋友就算有啲乜嘢發生咗，都係值得去關懷，鼓勵佢點樣可以令到自己舒服。我可以自己做例子就最好，50幾年都唔快樂，唔知道細個嘅時候有啲乜嘢心結糾纏，令一生都唔快樂，所以要幫助啲朋友同佢去傾偈。」她強調不是只局限鼓勵一個人，而是包括社會大眾。至於會否希望與演藝人協會合作，輔導藝人有關情緒方面的問題，她表示：「我隨時歡迎，我個心打開向社會大眾，唔單只係演藝人，如果有需要可以搵我。」

胡美儀坦言掛念歌唱事業。（張祖銘攝）

望有機會上台唱歌

講到日後是否有機會再上舞台唱歌，她表示：「我而家嘅專注力就係要讀埋心理博士，我日日要睇好多書唔能夠分心，我呢兩三年要向心理輔導專心，好老實我有掛住唱歌，所以我都搵緊機會點樣將兩樣嘢可以去合併，我諗住將50種情緒唱出嚟，搵一首歌去唱出嚟，去同唔同階層嘅人分享！」