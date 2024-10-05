蔡國威喜獲TVB愛錫冇演過死屍　被問與韓君婷關係3字回應

在亞洲電視長期主持六合彩攪珠而獲「六合彩之子」稱號的蔡國威，自從2016年簽約TVB成為旗下藝人，獲得不少拍劇機會，他接受《香港01》訪問表示：「我仲係TVB嘅藝人，唔經唔覺已經第8年，應該仲有2年合約，呢8年都覺得好開心。」他坦言自己的目標比較貪心，並表示：「之前我都攞咗司儀嘅冠軍，司儀嗰方面我都有啲成就，但係劇集Drama自己就好似未有特別嘅角色，畀觀眾留下好深嘅印象。好想觀眾知道蔡國威除咗做主持，做戲方面都真係得。」

蔡國威2016年簽約TVB成為旗下藝人，他接受《香港01》訪問分享TVB生涯。（陳順禎攝）

喜獲TVB愛錫冇演過死屍

被問到是否感到公司資源不足夠，尤其是劇集角色上的分配，他直言：「而家反而唔同類型嘅嘢會多咗，以往係自家製作嘅劇集比較多，而家反而多咗鍾澍佳監製嘅線，好多時候會返到內地做合拍劇，所以多咗機會同埋唔同嘅挑戰。」

他指過去八年在TVB生涯最深刻的一套劇集《包青天再起風雲》，並表示：「我喺呢一行其實都20幾年，我以前冇一個劇集同埋角色可以由頭帶到落尾，同埋有感情線，有好多戲同埋對白佢講，呢一套戲係我嘅第一套可以發揮嘅角色，對於我嚟講轉變同埋得到嘅認同好多。」談及過去的辛酸史，他直言：「TVB好錫我扮死屍嘅唔會叫我做，似乎我都好鍾意做戲，所以我冇覺得特別辛酸，純粹要捱通宵都覺得好享受。」

蔡國威喜獲TVB愛錫冇演過死屍。（陳順禎攝）

蔡國威在TVB生涯最深刻的一套劇集《包青天再起風雲》。（影片截圖）

回應與韓君婷關係

講到與昔日好友韓君婷現階段的關係，他表示：「冇關係。」提到昔日曾經讓韓君婷居住在自己的家中兩年，直到後來雙方發生不愉快，是否有後悔讓對方居住，他坦言：「做人，我覺得永遠向前望唔會後悔做過任何嘅嘢，自己所做嘅嘢要對自己負責任，所以我冇任何後悔，不過去咗嘅嘢就過去。」至於有否與韓君婷繼續聯絡，他笑言：「絕對冇，完全冇聯絡。」被問到若果韓君婷之後主動聯絡，他說：「假設性嘅問題就唔回答啦！」