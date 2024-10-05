莊錠欣香港首個簽唱會過百粉絲撐場　難忘與棒棒堂王子一個互動

莊錠欣最近推首張迷你專輯《#EK》，她今日（5日）現身北角，第一次在香港舉行簽唱會，吸引近過百名粉絲陸續排隊索取簽名，並且獻唱新歌，粉絲落力舉起應援物吶喊歡呼。莊錠欣接受《香港01》表示：「今次第一次喺香港搞簽唱會，上兩個月喺台南同埋高雄搞咗簽名會，今次第一次攞住隻碟返嚟搞簽名會。」她笑言屋企人可能會秘密到場支持。

莊錠欣最近推首張迷你專輯《#EK》，她今日首次喺香港搞簽唱會。（張祖銘攝）

莊錠欣粉絲落力舉起應援物吶喊歡呼。（張祖銘攝）

難忘與棒棒堂王子一個互動

講到最近忙於在台灣宣傳新專輯，她分享難忘經歷：「最開心嘅一個環節喺高雄場嗰度，有Fans就話想同你一齊挑戰跳舞，咁我就即刻喺現場做一個教學，即場挑戰嘅朋友就有其他福利。」

莊錠欣難忘與棒棒堂王子合作拍片跳唱新歌《Everyday》。（IG圖片）

被問到最近邀請許多圈中好友一齊跳唱新歌，她表示：「最近同棒棒堂嘅王子（邱勝翊）就一齊發咗呢個跳舞影片，呢一次係一齊出席完一個活動臨走嘅時候先邀請佢一齊拍呢段片。王子問我難唔難，跟住我就呃咗佢入嚟拍，佢邊學邊跳話好難，跟住佢話短時間之內記唔到咁多嘢，大家都覺得好神奇嘅組合。」她透露與王子較早前一齊在台灣上節目，所以有互相認識彼此。

講到王子是不是自己的理想情人，她說：「咁又唔係，睇偶像純粹係睇偶像，細個嘅時候就真係扭佢哋嘅Yes卡，我家姐細個好鍾意王子。」她指從小就幻想李敏鎬是情人，並表示：「我上次有去過佢嘅見面會同佢有擁抱同埋合照，呢個應該係我人生第一次咁緊張。」

莊錠欣指自己夢想情人李敏鎬。（張祖銘攝）

提到現階段在台灣居住，是否感到寂寞想找伴侶，她表示：「其實我個人好宅，呢排係宣傳嘅行程，如果有得休息，我就會喺屋企或者運動。」她透露對拍拖的想法順其自然。另外她還興奮預告下個月即將在台灣舉行演唱會，並笑言：「我希望有咁嘅機會喺（香港）搞演唱會，暫時就睇吓個檔期同埋機會。」提到會否希望出席香港樂壇頒獎典禮，她表示：「可唔可以邀請我？我好願意返嚟。」她指近年即將會專注在音樂事業發展，以及正在籌備錄製新歌。

莊錠欣與粉絲一起大跳新歌《Everyday》。（張祖銘攝）

莊錠欣指近年即將會專注在音樂事業發展，以及正在籌備錄製新歌。。（張祖銘攝）