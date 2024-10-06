安志杰台灣美腿歌后媽媽激罕露面　事業高峰貼錢閃嫁美國離婚收場

現年47歲的安志杰2017年與混血名模Jessica C.奉女成婚後一直定居美國，兩人育有一對仔女。安志杰日前回到台灣與媽媽見面，更將合照分享到Instagram，原來安志杰的媽媽金燕大有來頭，是60年代的著名台灣歌手，更有「美腿歌后」之稱！

安志杰是圈中出名的爆肌型男！（IG圖片）

安志杰2017年與混血名模Jessica C.奉女成婚。（IG圖片）

兩人結婚後一直定居美國，並育有一對仔女。（IG圖片）

安志杰昨日（5日）在IG分享了與媽咪的合照，並留言寫道：「Me and Mommy.」相中見到77歲的金燕保養得宜，皮膚狀態極佳猶如剝殼雞蛋，身材毫無走樣，雖然穿上緊身褲仍看到美腿。有大批網民看到照片後，都忍不住大讚：「媽媽好年輕」、「你確定是媽媽不是妹妹」、「怪不得長這麼帥，基因已經决定了一切」。

安志杰媽媽金燕是1960年代著名台灣女歌手，有「美腿歌后」之稱。（IG圖片）

安志杰媽媽金燕是1960年代著名台灣女歌手，高中時參加《中廣歌唱比賽》後赴日本發展，曾於日本推出過多張唱片及奪得「日本年度歌手獎」。後來金燕返回台灣發展，成為台視節目《群星會》的台柱歌手之一，能歌善舞的她更獲封為「美腿歌后」。不過當事業正值高峰，當年只有26歲的金燕放棄事業，閃嫁到美國，可惜婚姻只維持了9年。

金燕Keep得非常好！（IG圖片）

安志杰指導媽媽金燕射擊技巧。（IG圖片）

金燕不時都會到美國探望安志杰一家。（IG圖片）

當年將賺來的錢都給前夫開店買大屋，但離婚後卻未能取回所付出的金錢，為了養大三個仔女，金燕決定回到台灣復出，可惜被經理人建議到色情歌舞表演場所演出，最後金燕因顧及子女感受而拒絕。其後金燕成為餐廳駐場歌手，賺到錢就寄錢到美國，三個仔女亦非常爭氣，大女哈佛畢業後成為知名律師，二仔安志杰成為演員，細女則是造型師。