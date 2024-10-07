「富二代殺手」火速同多金新歡去旅行？　大曬豪邁一面法令紋暴現

藝人廖碧兒（Bernice）淡出幕前多時，近年遠赴法國讀書，並轉為開酒吧及酒莊，不時現身品酒活動，生活自由自在。感情方面，上月她被拍到與酷似容祖兒前男友的神秘男士約會，更被指有「好親密」接觸，似乎終於有著落？

廖碧兒當年原來是廣告商寵兒，齋拍廣告已夠抵銷TVB的「包薪」，不用拍劇。（資料圖片/葉志明攝）

廖碧兒與視帝陳豪當年經常以情侶檔出席活動。（VCG）

廖碧兒一於懶理緋聞，繼續飲飲食食去旅行享受生活。近日廖碧兒飛往阿姆斯特丹旅行，嘆盡當地美食，食得津津有味的她也拋開斯文高貴形象，拍下食嘢醜態。雖然「低炒」顯得廖碧兒極圓潤兼有法令紋，但正面睇廖碧兒依然Keep得非常好，保養得宜，氣質靚女又可愛。除了自拍外，又有人為廖碧兒影相，不知是否與新男友去旅行？

廖碧兒水着靚相。(廖碧兒ig)

廖碧兒近年遠赴法國讀書。（廖碧兒微博圖片）

廖碧兒以溫哥華華裔小姐冠軍入行，與陳豪分手後，目標明確專攻富二代，曾先後跟富豪林忠豪及盧啟賢傳出緋聞，更被標籤為拜金女，可惜都未能開花結果。早前廖碧兒受訪自爆多追求者，更指現時已經在一個地方安定下來，可以慢慢展開感情生活。而廖碧兒早前一起在日本料理餐廳撐枱腳的疑似男友，被指酷似容祖兒前男友Meter Chen（陳方藤），有綽號「拉麵陳」，曾經他所在的公司在香港開過九間日本食肆，Meter亦不時在廖碧兒Instagram上點讚。

廖碧兒又飛。（小紅書）

食甜品（小紅書）

不介意低炒大曬醜態。（小紅書）

不介意低炒大曬醜態。（小紅書）

正面睇都係靚女。（小紅書）

有人幫手影相喎！（小紅書）