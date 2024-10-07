毛舜筠家有喜事大女剛在美國成婚　細女24歲生日雙喜臨門！

影后毛舜筠（毛姐）與導演區丁平結婚30年，育有28歲大女區令山（Jannie）及細女區亦山（Jill）。今年8月大女在美國舉行草地婚禮，毛姐榮升外母喜上眉梢，近日又再分享細女的好消息。



毛舜筠大女區令山出嫁感不捨 墨綠晚裝高貴大方與親家拖手入場

1994年結婚至今30年，毛舜筠（毛姐）與導演區丁平，育有28歲大女區令山（Jannie）及23歲細女區亦山（Jill）。（IG：@moje115）

1994年結婚至今30年，毛舜筠（毛姐）與導演區丁平，育有28歲大女區令山（Jannie）及23歲細女區亦山（Jill）。（IG：@moje115）

今年8月毛舜筠（毛姐）區丁平見證大女區令山（Jannie）出嫁。（IG：@moje115）

毛舜筠（毛姐）區丁平見證大女區令山（Jannie）出嫁。（IG：@moje115）

今年毛姐家有喜事，八月中飛到美國見證大女區令山（Jannie）出嫁，在美國戶外一片大草地跟拍拖多年的男友Andrew舉行婚禮。轉眼來到10月，毛姐在IG上載與細女合照，慶祝Jill 24歲生日之餘更公布好消息：「今日收到學校寄來的生日驚喜 - Certificate of Master of Science for Physiotherapy with distinction!家中多了一位物理治療師，真是如獲至寶！Congratulations Jill 🎉🥂 We are so proud of you 👏🏻👏🏻👏🏻Happy Birthday sweetie💝🥰」

毛舜筠（毛姐）與細女區亦山（Jill）如孖公仔般不時出遊。（IG：@moje115）

毛舜筠（毛姐）與細女區亦山（Jill）如孖公仔般不時出遊。（IG：@moje115）

毛舜筠（毛姐）與細女區亦山（Jill）如孖公仔般不時出遊。（IG：@moje115）

毛舜筠（毛姐）與細女區亦山（Jill）如孖公仔般不時出遊。（IG：@moje115）

照片中見到University of Birmingham（伯明翰大學）證書，此校歷史悠久，1825年創立在英格蘭伯明罕市的英國大學。作為英國第一所建立於第一次工業革命時期發源地的「紅磚大學」，在英王聖喬治四世攝政王時期（The Regency Era of Saint George IV）成立，是英格蘭地區僅次牛津、劍橋、曼大的第二古老的紅磚六校之一。2024年世界排名第84位，在英國排名20位，Jill考獲Distinction優異成績碩士畢業，難怪毛姐如斯興奮。

毛舜筠（毛姐）與細女區亦山（Jill）24歲生日，兼以優異成績畢業。（IG：@moje115）