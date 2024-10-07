蔡明思Jessica@Super Girls宣布再做媽媽　曬孕肚稱是最好的禮物

前女子組合Super Girls成員蔡明思（Jessica），2019年與台灣老公陳冠廷（Steven）結婚，2022年誕下女兒Sersi。下月將踏入40歲生日的Jessica趁老公生日，宣布好消息，再次懷孕做媽媽﹗



前女子組合Super Girls成員蔡明思（Jessica）雖已為人妻人母，仍keep住有少女味。（IG：@jessicatsoi）

前女子組合Super Girls成員蔡明思（Jessica）雖已為人妻人母，仍keep住有少女味。（IG：@jessicatsoi）

前女子組合Super Girls成員蔡明思（Jessica）雖已為人妻人母，仍keep住有少女味。（IG：@jessicatsoi）

日前Jessica為老公Steven慶祝生日，在社交平台大晒全家福，曬又圓又大的孕肚在上面寫著：「BABA Happy Birthday」宣布好消息：「今天除了是陳冠廷的生日，還是Baby No.2胎兒的六個月大，這應該是最好的禮物了吧！唔洗（使）客氣，應該嘅，生日快樂BaBa，we love you！」蔡明思的好友們廖子妤、馮允謙、湯怡、連詩雅、賴慰玲和謝安琪等人亦有留言恭賀，曾樂彤笑說：「愛你，我係第一個知㗎！！我要認叻！」

前女子組合Super Girls成員蔡明思（Jessica）宣佈懷有第2胎。（IG：@jessicatsoi）

前女子組合Super Girls成員蔡明思（Jessica）宣佈懷有第2胎。（IG：@jessicatsoi）

前女子組合Super Girls成員蔡明思（Jessica）襯老公生日宣布好消息。（IG：@jessicatsoi）

前女子組合Super Girls成員蔡明思（Jessica）襯老公生日宣布好消息。（IG：@jessicatsoi）