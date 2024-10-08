前TVB新聞之花變「最美大學講師」　難掩豐腴身材返工專業又勤力

現年33歲的前無綫（TVB）主播孫雪祺（Gigi） 去年8月宣布離巢，與TVB結束5年賓主關係，並轉任香港城市大學講師。孫雪曾接受《香港01》專訪，透露有興趣轉做KOL，積極經營社交網，近日她拍片分享任職大學講師的日常，美貌不變可謂「最美大學講師」。

孫雪祺離巢後大解放。（IG@gigi.sun928）

孫雪祺不時曬長腿。（IG@gigi.sun928）

孫雪祺在片中分享道，每朝起身先會飲一杯咖啡提神，她表示剛開始新的工作環境，需時間適應；除了教書外，孫雪祺還要處理文件及其他工作，當天她便以學生身份都課堂上聽課。她指無論是大學教授、老師或行政人員，如想在大學工作便須操流利廣東話及英語，她透露之後會教本科課程：「嚟緊我都會教一啲Undergraduate科程，涉及我之前一啲采訪經驗同技巧，呢一部分我會用廣東話教學生，先至會令佢哋短時間明我講嘅嘢。」

孫雪祺收工後直奔去中環觀賞音樂會，她又分享最近愛聽廣播放鬆。而孫雪祺返工穿上白色背心緊身套裝，Smart Causal醒神俐落又專業，亦難掩孫雪祺充滿女人味的豐腴身材。

財經及天氣主播孫雪祺（Gigi）。（IG：kei.suen）

孫雪祺（IG@gigi.sun928）

孫雪祺畢業於上海師範大學英語系學士及香港中文大學新聞系碩士，曾擔任東方衛視實習生，之後於2015年至2017年成為亞太第一衛視記者。2018年孫雪祺加入無綫（TVB）新聞部，做過國際新聞，其後再轉去財經組，亦有兼任天氣主播。孫雪祺播報新聞期間不時因身材出眾備受關注，更被封為「翻版陳瀅」，她曾透露無綫新聞部對主播的衣着、言行都有嚴格標準：「我聽過話太性感嘅相就最好唔好 Post，同埋可能太多新聞報道，我哋都會俾人照吓肺，話你可能要低調少少。」

孫雪祺拍片分享大學工作生活。（小紅書）

做學生上堂。（小紅書）

孫雪祺白色緊身裙勁靚女。（小紅書）

她認為在大學工作須操流利廣東話及英文。（小紅書）

豐腴身材。（小紅書）

豐腴身材。（小紅書）