李麗蕊與梁思浩相識30年反目　自任喪禮司儀學會放下 ：活在當下

李麗蕊(阿蕊）早前現身香港電台出席第二台廣播劇《畢得鳥劇場》宣傳造勢活動。阿蕊在廣播劇中飾演嫲嫲一角，不但落力聲演，而且在戲內戲外都盡顯長輩風範，更悉心地以輕鬆方法指導小演員的咬字，發音與情感表達的技巧，為錄音過程注滿歡樂：「其實可以簡唔中，對住一班咁精靈又活潑嘅小朋友，就好似突然間多咗一班孫仔咁，能夠對住呢班小朋友，我成個人都年青晒。」

李麗蕊依然當梁思浩是好朋友。（梁碧玲攝）

講到她當DJ之外，近來更涉足殯儀業擔任喪禮司儀，令人感到意外。阿蕊表示：「其實係有一個團體幫我姐姐做咗一個告別儀式，令到我諗起，其實可以用自己嘅專長去幫手做人哋嘅告別儀式，我覺得都係一個能夠回饋社會嘅一種方法。到我接觸咗呢一行之後，係令我人生有好大嘅睇法，以前會覺得生老病死係老生常談，但當接觸得多嘅時候，唔係遠在天方，而係近在眼前。變咗你會更加要活再當下，珍惜生命。（會否令你學會放下唔開心事？）會，因為每個人最終都會面對死亡，做咗喪禮司儀後，從中聽到唔同人嘅故事，有幾咁精彩，又或者其他，難免都會有嗰一日。咁所以在世時，要活好每一天，開開心心、健健康康，唔好諗得嗰啲嘢咁嚴重，因為每一樣嘢都會過。」

李麗蕊自從做禮儀司後，令人生有很大的體會。（梁碧玲攝）

提到同梁思浩相識30年，最終因工作問題反目收場。問到會否感到可惜？阿蕊表示：「有時候我覺得緣份呢樣嘢唔係可以去控制，由始至終我都係覺得佢哋係我嘅好朋友，但人哋多唔當你係好朋友，呢樣嘢就唔能夠我去控制。我哋曾經喺埋一齊去做嘢，而且大家都係非常好嘅朋友，咁唯有去珍惜嗰陣時有嘅緣分。不過無論點都好，你永遠都唔會知下一步會係點，難免他朝有一日，大家又會再碰頭，再聚埋一齊。點樣都好，我都會祝福佢哋。（思浩會唔會拍得多靈異節目，想法變的偏激？）咁我又唔覺得，我諗呢樣嘢係佢工作嚟，佢做人同佢做呢個工作，會唔會有啲直接嘅關係，作係分得出嘅。（佢對朋友係咪要求好高？）其實做得佢朋友，你係唔會辛苦，同埋係有啲嘢大家係互相吸引，先會做到朋友。如果做唔到佢朋友，你先會覺得同佢好難相處。」