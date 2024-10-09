獨家｜前《3日2夜》女神半島酒店秘嫁富商　婚照曝光曬巨型鑽戒

現年32歲的前TVB娛樂新聞台主播吳紫韻（Purple）因主持旅遊節目《3日2夜》及《姊妹淘》而為人熟悉，之後又憑劇集《婚後事》中半裸脫衣誘惑黎諾懿而引起熱話。《香港01》收到消息，吳紫韻於今日（9日）於半島酒店秘嫁圈外富二代，據知老公背景猛料，正式成為少奶奶。

吳紫韻（Purple）身材超好。（IG/@ngpurple）

女神正式封盤！

曬3卡巨型鑽戒！

吳紫韻接受訪問時，難掩待嫁的喜悅：「咁犀利嘅，本身諗住過幾日先公布，因為老公係圈外人，我哋都好低調。」問道二人是否閃婚，她甜笑稱：「都算閃婚嘅，但屋企人就非常開心，因為都差唔多年紀，同埋一開始一齊就已經認定咗㗎啦，會結婚同組織家庭，有呢個計劃，因為老公係圈外人，所以一直都未公布。」據知吳紫韻老公背景猛料，吳紫韻聞言：「佢做生意嘅，佢自己都有好多唔同嘅Business。」至於求婚過程，她笑言：「老公係直男 都係直接問嫁唔嫁俾佢 😂 同埋一齊嘅時候都 覺得係以呢個方向去，所以好順其自然。」

吳紫韻老公背景猛料！

吳紫韻同樣出身富貴，她曾斥資近2,000萬元買入大埔白石角新盤朗濤一個面積逾千呎的三房單位。當時，她表示有能力上車全因家人支持，以後的日子更要用大部份人工去供樓，原來她之前亦有同家人一起投資，家人主攻投資海外物業，今次則是她首次作個人投資。今年年初，吳紫韻亦與友人合資7位數醫美中心，升呢做老闆娘。

吳紫韻曾在《婚後事》中色誘黎諾懿，性感上陣引起不少熱話。(節目截圖)

吳紫韻曾在劇中半裸演出，非常敬業。(節目截圖)

感情方面，吳紫韻先後與前《東張西望》主持潘梓鋒以及曾演《愛‧回家》「賈明昇」鄒兆霆拍拖。去年12月，鄒兆霆在IG Story以黑底白字表示：「多謝兩年嘅陪伴。看到妳有新嘅另一半，祝福妳值得更好。」並清空全部自己的IG帖子。而吳紫韻亦直認不諱：「分開咗幾個月，我哋係和平分手，但分手過程始終都會唔開心，因為有感情。」