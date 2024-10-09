港男冠軍疑縱欲過度39歲慘已驚現殘樣　被爆有海量性伴侶爽足10年

2010年香港先生冠軍翟威廉，入行多年只認過與陳庭欣拍拖5年，數年前被歌手麥貝夷爆「性伴侶多得驚人」，更被女方指責當「炮友」。翟威廉今年3月與無綫(TVB）完約後離巢，受訪坦承有超過10年搵SP（性伴侶），數量保密但就肯定多，相熟的有幾個，連日韓嘅都有。翟威廉近日現身生日聚會，疑因縱欲過度驚現殘樣？

翟威廉。（資料圖片/葉志明攝）

（左起）翟威廉、許家傑、袁偉豪及李晉強幾位港男。（網上圖片）

翟威廉近日出席監製林志華生日聚會，圈中好友林淑敏、許家傑均有現身。眾人攬攬合照，感情融洽。然而一向青靚白淨的翟威廉只是3字頭，外表竟比之前蒼老不少！翟威廉留了鬚根，眉毛及髮鬢都泛白，尚未踏入40歲已驚似大叔！雖然咁講，不過翟威廉一樣型佬味十足，大大隻隻，相信對不少女士來說依然吸引力不減！

麥貝夷曾指控翟威廉「性伴侶多得驚人」。（Instagram@karenemak）

翟威廉入行多年只認過與陳庭欣拍拖5年。（視覺中國）

陳庭欣（Toby）現與有米男友Benny十足糖黐豆！（IG/@toby_yanyan）

談起性伴侶時，翟威廉態度大方。享樂行先的他坦言不會顧對方是否有幾多個伴侶，啱Mood就約，而且一定做足安全措施，亦不會講大話同強迫。惟翟威廉透露都曾經「瀨過嘢」，又指娛圈不少藝人都有低調搵SP，而自己暫時未打算定下來。翟威廉之所以公開自爆，是因不想浪費時間講大話，他又謂：「反正我都冇fans㗎啦」。面對翟威廉的坦白，網民不批評反欣賞，稱他年輕壯健，外貌條件吸引，搵性伴侶可以理解。

翟威廉現身生日飯局。（小紅書）

翟威廉現身生日飯局。（小紅書）

翟威廉殘咗少少咁喎！（小紅書）

之前仲青靚白淨！（IG@chakwilliam）