專訪｜Joe Junior曾被TVB藝人無理狂鬧：你做乜X咁禮貌對人
現年77歲的Joe Junior雖然是葡萄牙籍，但他「生於斯，長於斯」，是一個地道的「港仔」。Joe Junior原名是「José Maria Rodriguez」，名稱是葡文來的，到底Joe Junior這個名字是怎樣來？Joe Junior接受《香港01》專訪時就解釋名字的由來。他表示這個其實是藝名，因為自己全名是José Maria Rodriguez，跟爸爸名字的簡寫都是「JM」，所以家人就在後面加了Junior來分辨二人。
Joe Junior這個名字是當年他出第一張個人黑膠碟時，唱片公司問他用什麼名字比較好，最後他就選擇了這個名：「唱片公司就話個名太長喎喺香港，香港又中國人多，好難會記呢個名喎。不如咁啦，要頭要尾啦！José即係Joe，Junior，有頭有尾Joe Junior就咁嚟。」Joe Junior更表示現在如果要簽合約還是出國時，仍然會照舊用全名José Maria Rodriguez。
除了Joe Junior外，大家都很好奇他的中文名字，原來Joe Junior以前是沒有中文名的，但為了方便出入境，所以就加了他的中文名「羅利期」。Joe Junior解釋羅利期的由來其實是他葡文名「Rodriguez」譯出來：「Rodriguez就譯咗佢『Rod』做羅，『ri』做利，『guez』做期，羅利期咁譯出嚟囉。」
鄭東漢曾任唱片監製
Joe Junior於60年代與友人組成樂隊「Side Effects」，而鄭東漢也曾任他們的唱片監製。Joe Junior與鄭東漢識於微時，二人至今仍有聯絡，提到鄭東漢，他開心表示與友人有個聚會：「我哋全部唱片公司嘅朋友、歌星、玩音樂同埋喺加拿大返嚟，做過我經理人嘅啊Lau，我哋全部一齊食飯，一齊jam歌。」Joe Junior更表示與他們一有時間就會相聚，因為大家已是多年好友。
被問到二人的相識經過時，Joe Junior表示鄭東漢以前曾與泰迪羅賓、陳家蓀等人合組樂隊《Teddy Robin and the Playboys》，至於怎麼會合作，Joe Junior就說是公司安排。
Joe Junior講與鄧光榮相識
原來Joe Junior早於讀書時期已經認識鄧光榮，Joe Junior大讚鄧光榮「人品好」，而且很有義氣。Joe Junior曾表示鄧光榮很照顧他，至於怎樣照顧，他說到以前做藝人時有起跌，剛好就在跌的一刻遇上鄧光榮：「咁啱我再見到鄧光榮嘅時候，有一次我喺尖沙咀一間卡拉OK唱歌，唱咗6-8個月。咁佢話要換老細，老細話要換過啲歌星，經理同我講話我哋換咗老細，要換過啲歌星啊，鍾意靚女啲嘅，咁我又唔係女仔，唔緊要啦咁我唱埋下個月啦。唱到6月中到，鄧光榮走咗嚟呢度玩喎，咁…好奇妙㗎，佢啱啱行出嚟，我就收工攞住啲歌譜就撞到佢。我話：『咦，鄧生，你嚟玩啊？』佢話你喺度唱咩Joe？我話係啊，唱埋呢半個月啦。佢話唔使擔心，下個月嚟我嗰度，我成個人個笑容啊！」
Joe Junior表示遇上鄧光榮真的是剛好，如果時間不對就錯失了對方，他亦不會到鄧光榮的酒廊當駐場歌手。被問到鄧光榮是否照顧他的收入時，他表示沒有理會那麼多，鄧光榮給予了他機會唱歌。鄧光榮除了邀請Joe Junior到自己的酒廊當駐場歌手外，還找到朋友為Joe Junior舉辦演唱會，「佢對我好好，即係好睇住我啦」，雖然已經事隔多年，但Joe Junior仍然記得當年演唱會的名字：「叫做春風得意演唱會。」
加入TVB的契機？
Joe Junior於1990年代初與家人移民美國，他表示當時在美國「搵唔到食」所以回流香港，1997年回到香港後現在的經理人就打電話給他說：「有單嘢想搵你唱！」原來這個活動是TVB的高層指定要他去唱歌的派對：「一定要唱嗰首《Here's a heart》，我嘅著名歌曲，想聽我唱呢隻歌，所以咪去唱半個鐘幾多錢，搞掂晒，好開心識到佢哋。傾兩句就問我有冇興趣入TVB，我話有啊，講吓講吓就入咗啦。」
Joe Junior被問到加入TVB後算不算由歌手轉型為演員？Joe Junior表示自己從未讀過「藝訓班」：「演戲、演電視、唱歌都係一種藝術，對我嚟講係一種藝術，正所謂工多藝熟。唔識就問人㗎啦，但你問人嘅時候有人睇唔起你喎，你自己係演員，你問我？有時唔係樣樣嘢都識㗎嘛。一個好心人話，唔緊要，我教你！呢啲人我就鍾意啦。」Joe Junior對於這些「白鴿眼」的人，表示不喜歡，雖然自己不喜歡，但都不會去得罪。
因外表而被定型？
Joe Junior加入TVB後飾演過不少角色，但絕大部分都是外國人、神父這些角色，因而有「御用神父」之名。Joe Junior表示可能是因為自己「鬼鬼地」，所以神父角色不斷：「我係葡中混血兒嘛，咁頭髮又少咗啲，咁著起神父個袍咁咪似樣囉。天主保佑你，你要信耶穌，呢啲好簡單之嘛！」至於有沒有想過向公司反映不再做「神父」、「外國人」的角色時，Joe Junior想了一會就說：「我曾經諗過，但有時呢個社會呢個世界，我哋演藝界好多嘢都要求未必有㗎，所以我喺TVB到依家，我啱啱簽咗約之嘛，extend咗我個合同，冇所謂㗎，佢畀咩我咪拍咩囉。佢梗係知道啊Joe適合拍呢啲咪拍囉，我都係志在做好我自己本份，你畀難度啲嘅我咪加倍努力去睇好個劇本做好佢囉。」不揀工作的Joe Junior只希望公司給予他更多的劇去拍，至於角色方面，他則是「隨遇而安」。
入行後夠唔夠show？
Joe Junior被問到是否需要還show時，他坦言公司給不夠show：「佢畀唔夠show我，係咪佢還畀我呢？我又冇出聲，個個都唔同，可能你幾千一個show，你幾萬一個show，可能我就少過你啊，唔出奇㗎。」Joe Junior更表示加入TVB已經20多年，但從沒有跟公司吵架，「搵食啫，最多辛苦啲！」公司安排什麼工作給他，他都一一照做。「唔好怨，千祈唔好怨，有嘢做已經好好」這句說話是Joe Junior自我勉勵的說話，亦為他帶來動力，他只希望大家知道這個就是Joe Junior。
喺TVB搵唔搵到食？
不少藝人都曾經表示在TVB工作收入微薄，甚至有人試過戶口連100元都沒有，要朋友轉帳湊夠100元才能提款。Joe Junior被問到加入TVB後收入如何時，他坦言單靠TVB的收入的確不多：「淨係TVB未必搵到，但係有嘢做我好感恩！」對於戶口錢少到連提款都提不了，他則表示這個是「際遇」的問題，「連冇錢我都經歷過」。
Joe Junior永不言休，會唱歌唱到唱不了
入行超過半個世紀的Joe Junior，從一出道是樂隊歌手，直至加入TVB成為演員，他都沒有放棄過歌手這個職業。Joe Junior認定歌手是他的終身職業，「希望保持喺度一路唱，唱到今年78」，兩年後Joe Junior就80歲，並且入行60年，他打算那個時候便會舉辦一場演唱會。即使已經80歲，熱愛唱歌的他直言「唔會掛咪，我永遠都唔會掛咪㗎！」只要需要他的歌，他都會繼續唱。
「你哋健康富貴，Joe哥哥希望有健康唔使閉翳」
Joe Junior一直都抱著一夥熱血的心對待音樂，所以永不言休，在娛樂圈多年，他都經歷過不少的高低起伏，亦有遇上過不愉快的事情。至於怎樣面對逆境，他選擇了「音樂」來開解自己：「我最叻係識得開解自己！一定要勤力去練好自己嘅唱功，我做到今時今日，我練少一陣啊，你都唱唔到個高音啊！」除了每日都要「練好基本功」外，他亦會用唱歌來治療自己的心情，令原本不好的心情都消失，而擔心的事件亦交由上天決定，「我一唱歌就咩都唔知㗎啦」。
除了音樂外，仲有咩可以減壓？
原來做運動亦是Joe Junior減壓的方法，「我一路唱歌一路行上去」，邊行山邊練氣就是Joe Junior的日常。運動量方面Joe Junior覺得「適可宜止」就夠，不用一次過做過量的運動，自己慢慢行上山即可，不用跟別人鬥快。
入行多年的他曾被同事「白鴿眼」？
Joe Junior表示自己的確曾被同事這樣對待，至於涉事的人物，他當然不會說，但他說了一個他們的故事，更表示那個人聽到就會知道是說他：「拍劇，某某人唔抵得我好禮貌，個人名我肯定唔講㗎啦！你冇禮貌你嘅事啫，佢直頭走埋嚟問我，見到我咁好禮貌對人哋，係一個禮貌要尊重人㗎。佢見到我咁樣就話，你做乜X咁禮貌對人啫，我一句答佢，佢冇聲出。呢啲係我屋企教落對任何人都要有禮貌。」之後Joe Junior在看劇本時，這個人又走去跟他說：「你唔係喺屋企睇定晒㗎咩？點解你返到嚟先睇啊？咁遲先睇啊？我話我喺屋企就睇定晒㗎啦，我點解再睇熟啲呢，因為我唔想俾導演話，或者導演出聲話，點解而家仲NG啊？跟住嗰度嗌出嚟啦，啊Joe同啊邊個邊個入廠拍啦。」Joe Junior表示當時入廠就是與這個人拍劇，而這個人NG了兩三次，至於Joe Junior「我一次都冇」，更表示這個人立即面露尷尬。
被問到這個人的年齡範圍時，他立即醒目地表示「唔講」，但就覺得這個人很沒禮貌，「唔尊重我」！Joe Junior覺得每個人都應該被尊重，所以他對每一個人都很有禮貌。人生閱歷甚深的他表示「個天真係有眼㗎」，一切都有上天來主宰。
《4個小生去旅行》謝賢掌摑曾江是積怨？
9年前，Joe Junior與胡楓、謝賢及曾江一起拍攝旅遊節目《4個小生去旅行》，當年在播出前的記者會上，謝賢曾掌摑曾江。雖然事件發生三年後，大家有一同吃飯，而謝賢亦曾指這件事是「宣傳伎倆」。Joe Junior被問到二人是否有積怨時表示不知情：「佢哋兩個以前啲嘢我就唔知啦，曾江都係《4個小生去旅行》我先認識到佢，四哥（謝賢）係《3個小生去旅行》我先認識佢嘅啫。」Joe Junior指自己與謝賢沒有很熟，反而與他兒子（謝霆鋒）比較熟，因為曾經一起拍劇，更大讚謝霆鋒有禮貌兼有愛心。
反而講到胡楓，Joe Junior則說自己和他比較熟，因為曾經一起拍《騙中傳奇》，更講到眉飛色舞。Joe Junior與胡楓認識後，不用拍攝時，二人就會在後台一起「jam歌」，因為二人都熱愛唱歌，而且年紀相約，所以更加一拍即合。之後胡楓開演唱會時，亦有叫上Joe Junior。
而這餐「和頭酒」，Joe Junior透露其實是狄波拉（拉姑）安排的，因為之前曾江請吃飯時，謝賢沒有空。之後拉姑趁謝賢生日，約齊他們4人一起出來吃飯，謝賢亦與曾江冰釋前嫌。至於被問到謝賢當時是否因為衝動而出手時，Joe Junior爆出是「少少誤會啦」：「拍《4個小生去旅行》有啲頂頸啦，喺無綫嗰陣我哋返去睇住個配音，配音嗰時有少少衝撞咁啦。」
Joe Junior與愛妻相愛39年
Joe Junior於1985年迎娶任職舞蹈員的圈外人，至今已經相愛39年，被問到二人相處之道及有沒有吵架時，Joe Junior笑著說「冇就呃你嘅」。Joe Junior表示自己發脾氣時就會想「老婆係要嚟錫嘅」，更表示自己娶了一個很好的老婆。
「愛妻號」Joe Junior對老婆發脾氣後，會反思自己的過錯：「錫到今時今日，都39年啦，我見到佢我好開心，我有咩煩惱，我有咩諗唔通會同佢傾，可能佢會講到一兩句說話安慰到我。」正所謂「Happy wife, Happy life」，Joe Junior是真正的做到，訪問當日，Joe太亦有陪伴老公前來，並細心安排Joe Junior接受訪問後吃什麼喝什麼，可以說是無微不至。