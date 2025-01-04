專訪｜Joe Junior曾被TVB藝人無理狂鬧：你做乜X咁禮貌對人

現年77歲的Joe Junior雖然是葡萄牙籍，但他「生於斯，長於斯」，是一個地道的「港仔」。Joe Junior原名是「José Maria Rodriguez」，名稱是葡文來的，到底Joe Junior這個名字是怎樣來？Joe Junior接受《香港01》專訪時就解釋名字的由來。他表示這個其實是藝名，因為自己全名是José Maria Rodriguez，跟爸爸名字的簡寫都是「JM」，所以家人就在後面加了Junior來分辨二人。



現年77歲的Joe Junior雖然是葡萄牙籍，但其實他是正宗「港仔」。(葉志明 攝)

Joe Junior是在香港長大的葡萄牙裔歌星。（Joe Junior提供）

Joe Junior這個名字是當年他出第一張個人黑膠碟時，唱片公司問他用什麼名字比較好，最後他就選擇了這個名：「唱片公司就話個名太長喎喺香港，香港又中國人多，好難會記呢個名喎。不如咁啦，要頭要尾啦！José即係Joe，Junior，有頭有尾Joe Junior就咁嚟。」Joe Junior更表示現在如果要簽合約還是出國時，仍然會照舊用全名José Maria Rodriguez。

Joe Junior表示自己這個名其實是藝名。(葉志明 攝)

他的一首名曲《Here’s a Heart》紅到國際。近年，還出了兩張唱片叫《Timeless Memories》和《Timeless Memories II》。（Joe Junior提供）

除了Joe Junior外，大家都很好奇他的中文名字，原來Joe Junior以前是沒有中文名的，但為了方便出入境，所以就加了他的中文名「羅利期」。Joe Junior解釋羅利期的由來其實是他葡文名「Rodriguez」譯出來：「Rodriguez就譯咗佢『Rod』做羅，『ri』做利，『guez』做期，羅利期咁譯出嚟囉。」

Joe Junior改中文名原來係為咗方便返大陸工作。(葉志明 攝)

鄭東漢曾任唱片監製

Joe Junior於60年代與友人組成樂隊「Side Effects」，而鄭東漢也曾任他們的唱片監製。Joe Junior與鄭東漢識於微時，二人至今仍有聯絡，提到鄭東漢，他開心表示與友人有個聚會：「我哋全部唱片公司嘅朋友、歌星、玩音樂同埋喺加拿大返嚟，做過我經理人嘅啊Lau，我哋全部一齊食飯，一齊jam歌。」Joe Junior更表示與他們一有時間就會相聚，因為大家已是多年好友。

Joe Junior出道初期，是「番書仔」，只有十來歲，他一面唸書，一面和朋友「夾 band」，樂隊叫「The Zoundcrackers」。（Joe Junior提供）

鄭東漢曾任Joe Junior唱片監製。（資料圖片）

Joe Junior同鄭東漢定時定候會約出嚟。(葉志明 攝)

被問到二人的相識經過時，Joe Junior表示鄭東漢以前曾與泰迪羅賓、陳家蓀等人合組樂隊《Teddy Robin and the Playboys》，至於怎麼會合作，Joe Junior就說是公司安排。

Joe Junior表示鄭東漢以前曾與泰迪羅賓、陳家蓀等人合組樂隊《Teddy Robin and the Playboys》。(網上圖片)

Joe Junior講與鄧光榮相識

原來Joe Junior早於讀書時期已經認識鄧光榮，Joe Junior大讚鄧光榮「人品好」，而且很有義氣。Joe Junior曾表示鄧光榮很照顧他，至於怎樣照顧，他說到以前做藝人時有起跌，剛好就在跌的一刻遇上鄧光榮：「咁啱我再見到鄧光榮嘅時候，有一次我喺尖沙咀一間卡拉OK唱歌，唱咗6-8個月。咁佢話要換老細，老細話要換過啲歌星，經理同我講話我哋換咗老細，要換過啲歌星啊，鍾意靚女啲嘅，咁我又唔係女仔，唔緊要啦咁我唱埋下個月啦。唱到6月中到，鄧光榮走咗嚟呢度玩喎，咁…好奇妙㗎，佢啱啱行出嚟，我就收工攞住啲歌譜就撞到佢。我話：『咦，鄧生，你嚟玩啊？』佢話你喺度唱咩Joe？我話係啊，唱埋呢半個月啦。佢話唔使擔心，下個月嚟我嗰度，我成個人個笑容啊！」

Joe Junior早於讀書時期已經認識鄧光榮。（節目截圖）

Joe Junior表示遇上鄧光榮真的是剛好，如果時間不對就錯失了對方，他亦不會到鄧光榮的酒廊當駐場歌手。被問到鄧光榮是否照顧他的收入時，他表示沒有理會那麼多，鄧光榮給予了他機會唱歌。鄧光榮除了邀請Joe Junior到自己的酒廊當駐場歌手外，還找到朋友為Joe Junior舉辦演唱會，「佢對我好好，即係好睇住我啦」，雖然已經事隔多年，但Joe Junior仍然記得當年演唱會的名字：「叫做春風得意演唱會。」

Joe Junior表示遇上鄧光榮真的是剛好，如果時間不對就錯失了對方，他亦不會到鄧光榮的酒廊當駐場歌手。（視覺中國）

加入TVB的契機？

Joe Junior於1990年代初與家人移民美國，他表示當時在美國「搵唔到食」所以回流香港，1997年回到香港後現在的經理人就打電話給他說：「有單嘢想搵你唱！」原來這個活動是TVB的高層指定要他去唱歌的派對：「一定要唱嗰首《Here's a heart》，我嘅著名歌曲，想聽我唱呢隻歌，所以咪去唱半個鐘幾多錢，搞掂晒，好開心識到佢哋。傾兩句就問我有冇興趣入TVB，我話有啊，講吓講吓就入咗啦。」

Joe Junior於1990年代初與家人移民美國，他表示當時在美國「搵唔到食」所以回流香港。(葉志明 攝)

Joe Junior被問到加入TVB後算不算由歌手轉型為演員？Joe Junior表示自己從未讀過「藝訓班」：「演戲、演電視、唱歌都係一種藝術，對我嚟講係一種藝術，正所謂工多藝熟。唔識就問人㗎啦，但你問人嘅時候有人睇唔起你喎，你自己係演員，你問我？有時唔係樣樣嘢都識㗎嘛。一個好心人話，唔緊要，我教你！呢啲人我就鍾意啦。」Joe Junior對於這些「白鴿眼」的人，表示不喜歡，雖然自己不喜歡，但都不會去得罪。

Joe Junior對於這些「白鴿眼」的人，表示不喜歡，雖然自己不喜歡，但都不會去得罪。(葉志明 攝)

因外表而被定型？

Joe Junior加入TVB後飾演過不少角色，但絕大部分都是外國人、神父這些角色，因而有「御用神父」之名。Joe Junior表示可能是因為自己「鬼鬼地」，所以神父角色不斷：「我係葡中混血兒嘛，咁頭髮又少咗啲，咁著起神父個袍咁咪似樣囉。天主保佑你，你要信耶穌，呢啲好簡單之嘛！」至於有沒有想過向公司反映不再做「神父」、「外國人」的角色時，Joe Junior想了一會就說：「我曾經諗過，但有時呢個社會呢個世界，我哋演藝界好多嘢都要求未必有㗎，所以我喺TVB到依家，我啱啱簽咗約之嘛，extend咗我個合同，冇所謂㗎，佢畀咩我咪拍咩囉。佢梗係知道啊Joe適合拍呢啲咪拍囉，我都係志在做好我自己本份，你畀難度啲嘅我咪加倍努力去睇好個劇本做好佢囉。」不揀工作的Joe Junior只希望公司給予他更多的劇去拍，至於角色方面，他則是「隨遇而安」。

就咁睇呢兩張圖，大家又估唔估到邊套打邊套？

入行後夠唔夠show？

Joe Junior被問到是否需要還show時，他坦言公司給不夠show：「佢畀唔夠show我，係咪佢還畀我呢？我又冇出聲，個個都唔同，可能你幾千一個show，你幾萬一個show，可能我就少過你啊，唔出奇㗎。」Joe Junior更表示加入TVB已經20多年，但從沒有跟公司吵架，「搵食啫，最多辛苦啲！」公司安排什麼工作給他，他都一一照做。「唔好怨，千祈唔好怨，有嘢做已經好好」這句說話是Joe Junior自我勉勵的說話，亦為他帶來動力，他只希望大家知道這個就是Joe Junior。

Joe Junior坦言公司畀不夠show。(葉志明 攝)

喺TVB搵唔搵到食？

不少藝人都曾經表示在TVB工作收入微薄，甚至有人試過戶口連100元都沒有，要朋友轉帳湊夠100元才能提款。Joe Junior被問到加入TVB後收入如何時，他坦言單靠TVB的收入的確不多：「淨係TVB未必搵到，但係有嘢做我好感恩！」對於戶口錢少到連提款都提不了，他則表示這個是「際遇」的問題，「連冇錢我都經歷過」。

Joe Junior坦言單靠TVB的收入係搵唔到食。(葉志明 攝)

Joe Junior永不言休，會唱歌唱到唱不了

入行超過半個世紀的Joe Junior，從一出道是樂隊歌手，直至加入TVB成為演員，他都沒有放棄過歌手這個職業。Joe Junior認定歌手是他的終身職業，「希望保持喺度一路唱，唱到今年78」，兩年後Joe Junior就80歲，並且入行60年，他打算那個時候便會舉辦一場演唱會。即使已經80歲，熱愛唱歌的他直言「唔會掛咪，我永遠都唔會掛咪㗎！」只要需要他的歌，他都會繼續唱。

Joe Junior永不言休，會唱歌唱到唱不了。（Joe Junior提供）

在流行音樂裏，唱功是最要緊的一環，歌星要唱出歌曲的「感情」。（Joe Junior提供）

「你哋健康富貴，Joe哥哥希望有健康唔使閉翳」

Joe Junior一直都抱著一夥熱血的心對待音樂，所以永不言休，在娛樂圈多年，他都經歷過不少的高低起伏，亦有遇上過不愉快的事情。至於怎樣面對逆境，他選擇了「音樂」來開解自己：「我最叻係識得開解自己！一定要勤力去練好自己嘅唱功，我做到今時今日，我練少一陣啊，你都唱唔到個高音啊！」除了每日都要「練好基本功」外，他亦會用唱歌來治療自己的心情，令原本不好的心情都消失，而擔心的事件亦交由上天決定，「我一唱歌就咩都唔知㗎啦」。

Joe Junior在娛樂圈多年，都經歷過不少的高低起伏。(葉志明 攝)

除了音樂外，仲有咩可以減壓？

原來做運動亦是Joe Junior減壓的方法，「我一路唱歌一路行上去」，邊行山邊練氣就是Joe Junior的日常。運動量方面Joe Junior覺得「適可宜止」就夠，不用一次過做過量的運動，自己慢慢行上山即可，不用跟別人鬥快。

做運動亦是Joe Junior減壓的方法。(葉志明 攝)

入行多年的他曾被同事「白鴿眼」？

Joe Junior表示自己的確曾被同事這樣對待，至於涉事的人物，他當然不會說，但他說了一個他們的故事，更表示那個人聽到就會知道是說他：「拍劇，某某人唔抵得我好禮貌，個人名我肯定唔講㗎啦！你冇禮貌你嘅事啫，佢直頭走埋嚟問我，見到我咁好禮貌對人哋，係一個禮貌要尊重人㗎。佢見到我咁樣就話，你做乜X咁禮貌對人啫，我一句答佢，佢冇聲出。呢啲係我屋企教落對任何人都要有禮貌。」之後Joe Junior在看劇本時，這個人又走去跟他說：「你唔係喺屋企睇定晒㗎咩？點解你返到嚟先睇啊？咁遲先睇啊？我話我喺屋企就睇定晒㗎啦，我點解再睇熟啲呢，因為我唔想俾導演話，或者導演出聲話，點解而家仲NG啊？跟住嗰度嗌出嚟啦，啊Joe同啊邊個邊個入廠拍啦。」Joe Junior表示當時入廠就是與這個人拍劇，而這個人NG了兩三次，至於Joe Junior「我一次都冇」，更表示這個人立即面露尷尬。

因為信仰的關係，Joe Junior深信只要一心向善，上天唔會待薄你。（資料圖片）

被問到這個人的年齡範圍時，他立即醒目地表示「唔講」，但就覺得這個人很沒禮貌，「唔尊重我」！Joe Junior覺得每個人都應該被尊重，所以他對每一個人都很有禮貌。人生閱歷甚深的他表示「個天真係有眼㗎」，一切都有上天來主宰。

Joe Junior覺得呢個人好唔尊重佢。

《4個小生去旅行》謝賢掌摑曾江是積怨？

9年前，Joe Junior與胡楓、謝賢及曾江一起拍攝旅遊節目《4個小生去旅行》，當年在播出前的記者會上，謝賢曾掌摑曾江。雖然事件發生三年後，大家有一同吃飯，而謝賢亦曾指這件事是「宣傳伎倆」。Joe Junior被問到二人是否有積怨時表示不知情：「佢哋兩個以前啲嘢我就唔知啦，曾江都係《4個小生去旅行》我先認識到佢，四哥（謝賢）係《3個小生去旅行》我先認識佢嘅啫。」Joe Junior指自己與謝賢沒有很熟，反而與他兒子（謝霆鋒）比較熟，因為曾經一起拍劇，更大讚謝霆鋒有禮貌兼有愛心。

《四個小生去旅行》叫好叫座，卻在宣傳活動上發生謝賢掌摑曾江事件。（東星圖片）

網民記憶中最經典一幕，要數2015年TVB開拍節目《4個小生去旅行》時曾江被謝賢掌摑一事。（VCG）

網民記憶中最經典一幕，要數2015年TVB開拍節目《4個小生去旅行》時曾江被謝賢掌摑一事。（VCG）

反而講到胡楓，Joe Junior則說自己和他比較熟，因為曾經一起拍《騙中傳奇》，更講到眉飛色舞。Joe Junior與胡楓認識後，不用拍攝時，二人就會在後台一起「jam歌」，因為二人都熱愛唱歌，而且年紀相約，所以更加一拍即合。之後胡楓開演唱會時，亦有叫上Joe Junior。

Joe Junior與胡楓曾經一起拍《騙中傳奇》。（myTV SUPER）

而這餐「和頭酒」，Joe Junior透露其實是狄波拉（拉姑）安排的，因為之前曾江請吃飯時，謝賢沒有空。之後拉姑趁謝賢生日，約齊他們4人一起出來吃飯，謝賢亦與曾江冰釋前嫌。至於被問到謝賢當時是否因為衝動而出手時，Joe Junior爆出是「少少誤會啦」：「拍《4個小生去旅行》有啲頂頸啦，喺無綫嗰陣我哋返去睇住個配音，配音嗰時有少少衝撞咁啦。」

曾江和Joe Junior上台，與修哥合體成「3個小生」，獨欠謝賢。（葉志明攝）

Joe Junior與愛妻相愛39年

Joe Junior於1985年迎娶任職舞蹈員的圈外人，至今已經相愛39年，被問到二人相處之道及有沒有吵架時，Joe Junior笑著說「冇就呃你嘅」。Joe Junior表示自己發脾氣時就會想「老婆係要嚟錫嘅」，更表示自己娶了一個很好的老婆。

Joe Junior與愛妻相愛39年。(葉志明 攝)

「愛妻號」Joe Junior對老婆發脾氣後，會反思自己的過錯：「錫到今時今日，都39年啦，我見到佢我好開心，我有咩煩惱，我有咩諗唔通會同佢傾，可能佢會講到一兩句說話安慰到我。」正所謂「Happy wife, Happy life」，Joe Junior是真正的做到，訪問當日，Joe太亦有陪伴老公前來，並細心安排Joe Junior接受訪問後吃什麼喝什麼，可以說是無微不至。