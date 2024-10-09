李思捷港姐舊愛13歲仔撞樣黃宗澤　留學紐西蘭全力支持發展足球夢

現年47歲的葉凱茵於2002年參選香港小姐，雖然落選但簽約TVB成為旗下藝人。葉凱茵因多次在劇集飾演秘書角色，有「御用秘書王」之稱。葉凱茵日前分享了與兒子Orson的合照，樣貌竟與黃宗澤有幾分相似。

葉凱茵因多次在劇集飾演秘書角色，有「御用秘書王」之稱。（IG圖片）

葉凱茵日前在IG分享與兒子Orson的合照，13歲的Orson留學期間旋風式長大，愈大愈靚仔，更與黃宗澤有幾分相似。葉凱茵還以英文留言：「謝謝你愛我，謝謝你對我的關心，謝謝你成為我的兒子，愛你，謝謝你。」Orson小時候曾做過童星，參與過《溏心風暴3》、《愛‧回家之開心速遞》、《多功能老婆》等劇集。為了讓Orson在沒有壓力下升學，葉凱茵2020年安排Orson往紐西蘭留學，在當地意外發現Orson對足球極有天份，葉凱茵亦全力支持兒子追夢。

葉凱茵日前在IG分享與兒子Orson的合照。（IG圖片）

13歲的Orson留學期間旋風式長大，愈大愈靚仔，更與黃宗澤有幾分相似。（IG圖片）

葉凱茵入行初期曾與李思捷拍拖，不過有傳她因男方太花心而分手。其後於2009年與從事眼鏡生意的男友結婚，並於2011年誕下兒子郭皓琛（Orson）。葉凱茵在2015年曾懷第二胎，可惜因患上突發性妊娠毒血症而不幸小產。有指當時葉凱茵險中風，小產亦令她身體出現後遺症，幸好在家人支持下走出陰霾。

葉凱茵好錫仔仔。（IG圖片）