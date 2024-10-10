離巢港姐狂爆瘡爛面突然憔悴　自爆3年前經歷生離死別家庭破碎

現年31歲的伍樂怡 （Kelly）曾是無綫（TVB）力捧小花，2017年參選香港小姐入行後，主持旅遊節目及拍劇均深受觀眾歡迎。正待上位之際，伍樂怡去年突然宣布離巢及退出娛圈，轉而打理家族內衣生意，以及專注發展自家品牌。她積極經營社交網，為宣傳生意非常落力；早前又大曬遊巴黎的富貴生活，相當令人羨慕呀！

伍樂怡以FIT爆身材示範多套泳衣。(IG圖片)

被網民封為「仙氣女神」的伍樂怡，飾演小龍女份外有說服力。

伍樂怡日前拍片分享近日生活，再自爆「爛面」！伍樂怡未知是否季節交替及天氣轉變，加上工作壓力，伍樂怡兩邊面都狂爆瘡。雖然慘變爛面，但伍樂怡靠氣質支撐，依然是靚女一名。伍樂怡早上完成工作後，立即去做美容，期間只包浴巾，好性感！

近年不少花旦出走娘家，到外地或中國內地發展，而香港小姐競選的落選佳麗，就正好填補上這些空缺。雖然伍樂怡（Kelly）在比賽中落選，但論外貌或是網上支持度，她絕對有潛質在TVB大展拳腳！（IG圖片 / ngkelly_）

Judy同伍樂怡。(IG@judy.kwong)

伍樂怡回覆留言稱無時間做運動，「只好飲食管理」，看來創業確實不易！然而伍樂怡性格堅強，伍樂怡2020年媽媽過身，她早前發文表示三年前經歷過生離死別及家庭破碎，走出來後變得更堅強，她發文指：「三年前的我 經歷了生離死別 面對破碎的家庭我從痛苦裡 一邊恢復一邊奮鬥 30歲後的我生活中也存在著各種彷徨和壓力 只是你的人生得你自己負責 時間不會跟你承擔傷痛 所以問自己 你認為怎樣活 才對得起自己的人生」。

伍樂怡爛面！（小紅書）

但都好靚女。（小紅書）

勤力返工。（小紅書）

做Facial包浴巾。（小紅書）

享受Facial。（小紅書）

好多暗瘡。（小紅書）

做Facial。（小紅書）

性感！（小紅書）

做完靚返晒！（小紅書）

伍樂怡早前發文抒發三年前經歷低潮期。（小紅書）

伍樂怡早前發文抒發三年前經歷低潮期。（小紅書）

Kelly好靚女。(伍樂怡ig)

伍樂怡入行後曾主持《3日2夜》、《安樂蝸》、《今期流行》、《美女廚房》以及《Think Big天地》，非常受歡迎。（IG@ngkelly）

伍樂怡好靚女。（IG@伍樂怡）

伍樂怡好靚女。（IG@伍樂怡）

當年因為樣子甜美，才華了得，但於彈古箏一環失準，事後更表示表演節目不是自己選擇，傳言因此觸怒TVB，最終只能進入五強止強。（IG@伍樂怡）

魏韻芝（Joyce）與鄺潔楹（Judy）、伍樂怡（Kelly）主持的節目《3日2夜》馬爾代夫篇大受歡迎。（IG@judy.kwong）

伍樂怡好靚女。（IG@伍樂怡）

伍樂怡好靚女。