蔣家旻甜曬婚戒與老公側面婚照　嘟嘴撒嬌大放閃光彈

下月35歲生日的蔣家旻（Angel），9月26日榮升人妻，與電視台高層男友周永基在日本輕井澤舉行小型婚禮，幾位好姐妹朱千雪、岑杏賢、張嘉兒及湯洛雯飛赴當地見證。10月9日蔣家旻在IG分享婚照，撒嬌向丈夫嘟嘴索吻大曬甜蜜。



蔣家旻正式為成人妻。(IG：@chiangel1110)

蔣家旻在社交平台分享婚禮的照片及辦婚禮的心情。(IG：@chiangel1110)

從蔣家旻的字裡行間已經可以見到她透露著幸福的感覺。(IG：@chiangel1110)

新婚人妻Angel早前受訪時透露：「個婚禮我籌備咗一年，不嬲私人事都會比較低調啲，呢個婚禮都係一路開工籌備處理好多嘢，溝通都係一手一腳踢，日子搵咗師傅擇日亦都啱啱好，呢邊日本都有一個檔期畀海外新人預約，雖然個婚禮小型都係得40位，請咗屋企人同埋圈內嘅朋友，同埋我有好多好close嘅圈中朋友。」

蔣家旻分享日本婚禮照片。(IG：@chiangel1110)

蔣家旻分享日本婚禮照片。(IG：@chiangel1110)

蔣家旻曬婚戒。(IG：@chiangel1110)

蔣家旻的日本婚禮只能邀請40位至親。(IG：@chiangel1110)

蔣家旻分享日本婚禮照片。(IG：@chiangel1110)

蔣家旻分享日本婚禮照片。(IG：@chiangel1110)

日本婚禮稱新娘子為新婦。(IG：@chiangel1110)

Angel在IG以「回顧過去忙碌的幾個月」為題，分享婚照大曬多套絕美禮服，身穿白色披沙拖尾長裙的婚紗仙氣十足，周永基細心照顧太太，又擁老婆入懷，撒嬌向丈夫嘟嘴索吻大曬甜蜜。她特別感謝婚紗店：「為我設計一套簡約優雅的婚紗，配合了婚禮的主題，後面的拖尾蝴蝶結就像一對天使翼 ♡︎，珍珠色的鏡面gel甲配襯珍珠首飾，感謝另一位設計師朋友度身訂造紫藍色的裙子 為我送上這份結婚禮物💝」

蔣家旻換上多套禮服拍攝婚照。(IG：@chiangel1110)

蔣家旻甜曬婚照。(IG：@chiangel1110)

蔣家旻換上多套禮服拍攝婚照。(IG：@chiangel1110)

蔣家旻換上多套禮服拍攝婚照。(IG：@chiangel1110)

蔣家旻換上多套禮服拍攝婚照。(IG：@chiangel1110)

蔣家旻換上多套禮服拍攝婚照。(IG：@chiangel1110)

蔣家旻換上多套禮服拍攝婚照。(IG：@chiangel1110)