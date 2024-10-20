專訪｜蘇恩磁重返TVB曾感被忽略不開心　試過Under騷敲監製門自救

資深藝人蘇恩磁近年憑TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》人氣急升，由以前試過被人兜口兜面叫「茄喱啡」，到現在出街人人叫她「龍二太」，這段路走來真的一點也不易。雖然蘇恩磁訓練班未畢業就已經當上女主角，但後來被「降呢」安排做報時，令她決心離開TVB，之後轉做過文職，又先後為麗的電視和佳藝電視拍過劇，後來佳藝電視倒閉後更當上「歌女」四出登台，但最後輾轉還是回到娘家TVB。原本叫蘇慧瑜的她，改名做蘇恩磁「重新開始」，不過昔日勢頭不再，回巢後多數演閒角，有些甚至連角色名都沒有。蘇恩磁接受《香港01》訪問時，便分享了當時的內心感受。



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蘇恩磁重返TVB曾感覺被人忽略而不開心。（黃浩宏攝）

適應做閒角 曾因感被忽略不開心

蘇恩磁於1990年重返TVB，當時她36歲，拍的第一部劇是毛舜筠和鄧萃雯的《又是冤家又聚頭》，雖然隔了多年沒做戲，但也沒有很不適應，只是發現TVB變化很多，以前她們拍劇要穿私伙衫，但再回去的時候已經有很大的服裝間，而且拍攝手法也改變不少，所以鏡頭、燈光方面都要重新學習。

而另一樣要蘇恩磁改的還有心態，皆因這次回巢後，她多數演閒角，有些甚至連角色名都沒有。蘇恩磁坦言：「一定會有不開心的時間，感覺好像被人忽略了，但如果不放下這個心態，是沒辦法繼續下去。遇到不開心的時候，我會去做運動和旅行，運動又可以順便keep fit。」

蘇恩磁重返TVB拍的第一部劇是毛舜筠和鄧萃雯的《又是冤家又聚頭》。（《又是冤家又聚頭》電視截圖）

蘇恩磁重返TVB拍的第一部劇是毛舜筠和鄧萃雯的《又是冤家又聚頭》。（《又是冤家又聚頭》電視截圖）

蘇恩磁遇到不開心的時候會選擇去旅行。（受訪者提供）

試過因「Under騷」 敲監製房門自救

問到可曾主動向監製爭取多些戲份的角色？蘇恩磁直言不會主動向監製自薦，但有時「開玩笑式的」例如：「怎樣？什麼時候開戲呀？有咩有我的份呀？可否給我一個角色呀？」就會，「特意敲門問監製這種我真的很少，除非『Under騷』得很厲害，真的要救亡了就沒辦法，唯有自救。」

蘇恩磁續言：「其實我重返TVB那麼久，只是第一年的時候『Under騷』，那次是將近約滿了又不夠騷，我走去問：『你的戲還要不要人呀？』當然不是什麼主要角色，可能只是茶客又或者是師奶的角色，那也先做著。」

蘇恩磁也曾經歷「Under騷」。（黃浩宏攝）

初次演「媽媽」 內心極掙扎

後來，蘇恩磁還開始演媽媽角色，同時也為她帶來新定位。蘇恩磁記得第一個兒子是李克勤，劇集叫《龍影俠》，那時她才約37歲左右，知道演媽媽角色時間，內心極度掙扎，「因為以前很大年紀都可以當主角，但回去那麼快就演媽媽，而且李克勤樣子都挺成熟。後來說李克勤時是撿回來的，一共有3個媽媽，那我就覺得也可以。」

到第二次，蘇恩磁在《孽吻》演陶大宇媽媽媽，這次卻令她至今仍很深刻，「因為陶大宇真實年齡是比我小12年，這次還要是親生兒子來的。而且這個角色是要試鏡，並非臨時找我演那種，後來我就戴了一個假的捲髮，再戴一副眼鏡去演陶大宇媽媽。」從此，蘇恩磁就開始了演媽媽的生涯。

蘇恩磁說演李克勤媽咪時才37歲。（《龍影俠》電視截圖）

演陶大宇媽媽，蘇恩磁至今仍很深刻。（《孽吻》電視截圖）

而近年最令蘇恩磁難忘的一次阿媽經歷，就是在《使徒行者》中，飾演佘詩曼三個養母其中一個「Susie」，有場戲佘詩曼要到醫院逐一跟三個阿媽的遺體道別，該幕蘇恩磁如今仍歷歷在目，「阿佘是呼天搶地逐個阿媽撲過去，而且她拍喊戲是不會滴眼藥水的，她哭到連呂珊都被感動流下眼淚，呂珊後來跟我說她很害怕，如果被導演看到她流眼淚就死定。我當時都躺著不敢亂動。」

蘇恩磁近年最難忘一次演阿媽是在《使徒行者》中演對方其中一個養母。（《使徒行者》電視截圖）