黃聖依與富商老公結婚17年突傳婚變　爆喊坦承想離婚：想離第三年

內地女星黃聖依與富商老公楊子在2022年傳出婚姻亮紅燈，17年婚姻生活備受外界關注。然而，他們夫妻二人最近一起參與錄製綜藝節目《再見愛人4》，女方更公開坦承己想離婚第三年了，令網民們大為震驚。

黃聖依﹑楊子在2007年結婚。（視覺中國）

二人自2007年結婚以來，一直恩愛甜蜜，還以夫妻檔拍攝綜藝節目，婚姻生活幸福美滿，令不少網民相當羨慕。然而，在2022年的時候，他們在七夕之日各發貼文，被指表面上看起來是一篇祝福文，但實則是一篇藏頭詩，當時就傳出婚變。

在2022年時二人因貼文傳出婚變。（微博圖片）

而久違一起接拍綜藝節目的他們，近來就接拍《再見愛人4》，然而這個節目就是記錄婚姻真實生活，剖析婚姻問題，為夫妻修補婚姻，帶給觀眾一些共鳴及反思。而在預告片中，黃聖依就坦承早有離婚想法：「這是我想離婚的第三年，我們真的捆綁太深了。就有點像《楚門的世界》這樣的感覺。」而其老公楊子亦坦誠：「我和聖依在外人面前婚姻狀態是成功的，但實際上一地雞毛。」

二人久違一起拍攝節目。（影片截圖）

黃聖依在節目中爆喊。（影片截圖）

在節目中黃聖依還講到爆喊：「他用他的方式套路我。」楊子更略帶不滿表示：「黃聖依，你要是再胡說八道，這個節目咱們就沒有錄下去的必要了。」隨後黃聖依就表示：「我不想錄了，我想休息一下。」火藥味甚濃，夫妻二人關係似乎出了一些問題。