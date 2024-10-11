《金宵大廈》重播驚現ViuTV男神倒戈為TVB拍劇　原來係出道前作品

TVB早前深夜時分重播劇集《金宵大廈》，劇集以不同的單元故事串連起來，日前播出第15集時，當中有一名男演員十分耀眼，原來是ViuTV男神兼MIRROR副隊長江𤒹生（AK）。

日前播出《金宵大廈》第15集時，當中有一名男演員十分耀眼，原來是ViuTV男神兼MIRROR副隊長江𤒹生（AK）。(節目截圖)

既然是ViuTV的皇牌MIRROR成員又何以會在TVB的劇集中出現？原來此劇於2019年播出，2018年初進行拍攝，當時AK並未成為MIRROR的成員，亦不是ViuTV的旗下藝員。劇情講到李施嬅生日，所以在金宵舞廳獻舞慶祝，而AK當時就客串劇集，飾演李施嬅身邊的男舞蹈員，與其共舞。

原來此劇於2019年播出，2018年初進行拍攝，當時AK並未成為MIRROR的成員。(劇照)

當年AK亦有在社交平台分享拍攝時的花絮照，這個亦是AK當時做舞蹈員的工作，AK在參加《全民造星》前是一位舞蹈員，他曾經為不少的藝人伴舞。後來AK決定不再站在藝人背後，想成為前面的那位，所以同年他就參加了《全民造星》的比賽。

AK參賽時將自己的中文名江𤒹生寫錯成江「熚」生。（IG@_kisang_）

《全民造星》於2018年7月正式舉行，當時AK更在總決賽中奪得第五名，最後更成為MIRROR副隊長，成功站在眾人之前。AK最近更於《第29屆釜山國際電影節》的《亞洲內容暨全球OTT大獎》中，憑劇集《打天下2》關志浩一角奪得「最佳新星獎」，成功衝出國際爭光。

AK最近更於《第29屆釜山國際電影節》的《亞洲內容暨全球OTT大獎》中，憑劇集《打天下2》關志浩一角奪得「最佳新星獎」。（IG@_kisang_）