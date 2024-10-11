何猷君唔靠家人創業有成　將理想放首位︰快樂不重要事業成功重要

已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君（Mario)集聰明、多金、帥氣於一身，而且事業亦相當成功，是不少人非常羨慕的對象。近日，他就接受著名主持人陳魯豫的節目《熱浪之外》訪談，大談創業之路以及心得，強調不怕辛苦的他，現正是年輕拼搏的時候，所以會將理想放在第一位，令網民對他讚不絕口認為其太有毅力，是一位很優秀的人。

Mario成為亞洲最年輕的NASDAQ上市公司創辦人。（何猷君微博圖片）

29歳的Mario年紀輕輕就創業有成，在電競事業做得有聲有色，聯合創辦的公司競威武集團（NIP Group)在7月底成功在美國納斯達克（NASDAQ)掛牌上市，成為亞洲最年輕的NASDAQ上市公司創辦人。然而，對於電競這個行業，坊間似乎不是有太多人投資推動，所以引來有指這個行業是由中國富二代在向前推動發展，對於外界這個看法，他就表示：「本身創業這個事情，我覺得就是一個九死一生的事情。普通人還是一個富二代去創業，我覺得死的概率還是挺大的。」所幸憑着堅毅努力，最終還是有回報的：「你今天一個二十來歲的男生，出去說我現在拿下這個席位了，我能把一個席位變成以後的一家上市公司，其實這個很難相信的，從結果導向來看，最後投我的那幾家，好像還是努力回來的成果，畢竟跑了兩百家。所以我覺得到最後還是創業這個事情就是如此具備挑戰性，所以為甚麼我喜歡，而且想在這個領域上成功，因為其實我覺得創業成功，就會變成一種大家很難去否認你的成就的這麼一個成就。」

Mario大談創業心得。（影片截圖）

Mario拒絕家人幫助創業。（影片截圖）

創業絕對不是一件容易的事，作為何氏家族一份子，難免會令人懷疑其創業畢竟有家人幫助，當然成功。但Mario坦承絕沒有想過要家人投資幫助，他表示：「這樣子就完全摧毁了我出去創業的初心了。如果是說用了家裡的資金去創業成功的話，那這叫家族產業，所以如果要動用到家裡的資金的話，那我出去創業幹嘛。」所以如今的成功，絕對是靠他與團隊的努力所獲得的。

Mario為電競行業付出了不少努力。（何猷君微博圖片）

另外，當問到為人生關鍵詞財富、理想、自由、快樂、責任去排序時，他就表示會將理想排第一位、責任排二位，第三是財富、第四是自由，把快樂放在最後一位，因為其覺得現階段沒必要有快樂：「快樂不重要，事業成功重要。現在可以辛苦一點點，沒那麼快樂，但是只要成功了之後，大把時間去快樂。」絕對是一位多金又努力的人。

Mario不靠家人幫助創業。（影片截圖）