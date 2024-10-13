陳友北上內地發展輸錢輸到瘋瘋癲癲：差不多要連間屋都要賣｜專訪

陳友作為溫拿其中一名成員，他坦言當年雖然五個人可以分到同一份錢，但因為本身經理人已分去一部份，所以其中所得的並不算多。直到後來，因不想阻礙阿B（鍾鎮濤）阿倫（譚詠麟）發展，眾人決定單飛發展。而經過一輪輾轉，進入電影圈的陳友，才是真正賺大錢的時間。

溫拿當年紅到爆！（《芷珊約您》截目截圖）

陳友為事業忽略老婆幾十年：我太太已經當我冇存在｜專訪

80年代，正正是香港電影圈最輝煌的時期，1983年，他與張堅庭、阿B等人拍了一套《表錯七日情》，當時邵氏還未出過一部破千萬的電影，但這部戲竟然只以低成本便收得千七萬。「分紅很多很開心，那時方小姐很好，叫我們繼續開多幾部，這部戲不要收片酬，給你一間匡湖居。那時匡湖居六十萬一間而已，我說不行當然要錢，因為那時賺錢好易。」陳友指，當時有錢便去買車、買遊艇、食飯，完全沒想過要儲錢或投資。

陳友第一部電影。（電影海報）

《表錯七日情》當年大賣。（電影海報）

到後來，香港電影開始走下坡，陳友便決定北上內地闖事業，但當時內地的商業電影並未成熟，變了只能做電視節目，靠賣廣告時候賺錢，他坦言那些年很難捱：「其實我輸很多錢，在香港我拍電影、溫拿是甲方，上到內地我是丙方丁方戊方。一路跌跌宕宕，已經忘記了家。有一段日子生意很差，我最差的時候差不多要連間屋都要賣，上落很大，有時你又賺到很多錢，又會突然一無所有，人已經是瘋瘋癲癲。太太見到我這樣，覺得我是有病，她曾經幫我按手禱告，希望神能夠進入我身，希望我不要那麼瘋，她願意用她的生命做獻祭。」後來，陳友的太太便病倒了。

連老婆都覺得陳友有問題。（受訪者提供）

陳友忽略老婆幾十年突然重病全身都係癌細胞：佢脊椎已經腐蝕晒

而講到他與溫拿的兄弟情，他指個個都很老友，因為十幾歲便認識，幾十年的朋友並不多。但與阿B，因為電影，所以早期與他有很多合作，被問到B哥欠債時大家有沒有幫手，他笑說：「我們致電給他問他要不要幫手，爭多少，六位數你自己處理，七位數不是差太遠，應該還可以，八位？也不應我們，九位？ 我們收線了，哈哈。我們幫不到，我們曾經提過，不如跟他談談，看看我們能不能一起處理，做騷或者做一些事，但阿B覺得太大負擔，覺得會好難過，他想自己承擔。」

溫拿的兄弟情。（資料圖片）

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場地提供: The Fullerton Ocean Park Hotel Hong Kong