億元小天后高調曬私人飛機極奢華　有指資產達12.56億吸金力強勁

現年33歲歌手鄧紫棋（G.E.M.）專戰內地娛樂圈多年，早已是圈中小富婆。她去年在內地再展開巡唱，被爆僅用大半年時間狂吸5億歌酬，上海站開票開售創下3秒完售紀錄，愈戰愈勇！

G.E.M.舉行巡迴演唱會。（IG：@Gem0816）

G.E.M.在球場上表演出色。（IG@gem0816）

鄧紫棋常要飛勻世界各地，頻頻出Trip，當然不少得搭私人飛機！日前鄧紫棋曬出私人飛機內部照片，極具富婆風範！鄧紫棋在私人飛機上邊工作邊食蛋糕，Chill到爆！鄧紫棋發文：「My mobile office today.」不忘宣傳個人新歌，令人羨慕！雖然早年有報道指有網民斥鄧紫棋曬私人飛機是炫富，但鄧紫棋早已拋諸腦後，繼續高調享受人生！

G.E.M.攞過新人獎後便再沒有攞過獎。（電視截圖）

G.E.M.舉行巡迴演唱會。（IG：@Gem0816）

G.E.M.在美斯香港表演賽高水準演唱，贏香港網民好評。（IG截圖）

鄧紫棋2015年未滿24歲已登上北京工人體育場開騷首創紀錄，同年入選「福布斯中國名人榜」，年度收入接近7000萬港元，之後3年再傳吸金不少於2億港元。鄧紫棋去年開始的巡唱預計開夠49場收工，報道指她將狂賺5億酬勞。年前有指鄧紫棋名下資產高達12.56億元人民幣（約13.86億港元），約10年前又擲千萬元人民幣在內地購入兩個單位兼打通做複式單位，不足一年升值600萬人民幣（約648萬港元）。香港方面則坐擁荃灣千呎海景豪宅，連美國洛杉磯都租住獨立洋房，有指該處月租高達32萬港元，開騷期間以6位數人民幣日租入住深圳五星級酒店的總統套房，實在豬籠入水！

鄧紫棋又曬私人飛機。（IG圖片）

鄧紫棋又曬私人飛機。（IG圖片）