劉以達刮到錢自資出EP　達明一派40周年最想出歌

「方丈」劉以達將推出全新EP《明日之舞》，今午（14/10）舉行發佈會時，他笑言是因為《方丈尋根記ll 》滯銷，所以想出碟速銷。

劉以達將推出全新EP《明日之舞》，今午（14/10）舉行發佈會時。（梁碧玲攝）

劉以達接受訪問時透露今次以自資形式出碟，又指年初自資搞嘅演唱會因為無蝕，加上又刮到啲錢，所以今次出EP會贈送小禮物。問到怕唔怕蝕錢？劉以達表示：「聽天由命啦，呢隻EP嘅歌今年內都唔會擺上網，因為好多人聽完都唔會拎錢買，希望大家支持香港音樂。」

劉以達與今次EP的監製李嘉強一同現身。（梁碧玲攝）

問到會否好似阿姐汪明荃一樣，搵新世代歌手合作，劉以達話自己十分out，就算有嘗試搵都未發掘到合適歌手。「有一位係已經喺呢隻碟做主音，叫Loraine ，完全係靚聲王，但因為我啲歌風格迷迷哋，所以錄歌時都俾多啲時間同建議佢。」達哥又指好多女歌手都好惡，但如果對方唱得的話，佢都唔會理會。「暫時無人惡過我，不過我都試過差啲畀人打，大家都知係邊個，不過唔講啦。」

劉以達推出嘅EP送T-shirt 同小禮物。（梁碧玲攝）

達明一派明年出道40周年，劉以達表示想有啲嘢搞，但他未正式問黃耀明意願，加上對方一直在巡演，所以未知能否成事。「傾電話有，但無傾件事，上次見佢都係送月餅，我諗都係要睇天意，無計，你明㗎啦。」雖然未知成數，但達哥話如果真係要有一個40周年project ，他希望會錄到一首歌。