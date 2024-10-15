殿堂級歌王前妻罕露面優雅地老去　傳曾被介入婚姻坦言已釋懷

林子祥前妻吳正元多年來作風低調，定居美國的她鮮有公開露面，日前資深傳媒人汪曼玲在IG曬出聚會照，並寫道：「Maggie生日快樂！大家姐吳正元以神秘嘉賓身份，從美國返港賀壽。」相中所見，一頭白髮的吳正元雖然臉上難掩歲月痕跡，但氣質依然，優雅地老去。

吳正元出席聚會。（IG@wong1224）

一頭白髮。（IG@wong1224）

吳正元曾是華納唱片香港區總經理，她與林子祥在1980年結婚，婚後育有一子一女。1983年吳正元安排林子祥與葉蒨文合唱《重逢》，兩人因而結緣，之後林子祥更為葉倩文寫下成名作《零時十分》，其後兩人合唱不少歌曲，更傳出緋聞，但由於林子祥當時已有妻室，惹來不少閒言，葉蒨文更曾在1992年勁歌金曲頒獎典禮上向林子祥公開「示愛」：「好多人都傳我同阿LAM拍拖……無論如何，我都係咁愛你。」此言一出，即時惹來不少爭議。

林子祥與葉蒨文多年來一直十分恩愛。（微博@葉蒨文SallyYeh）

合唱過不少歌曲。（微博@葉蒨文SallyYeh）

Sally與老公林子祥。（微博@葉蒨文SallyYeh）

再見亦是朋友！（微博圖片）

吳正元與林子祥最後在1995年離婚，而林子祥在離婚翌年就與葉蒨文結婚，至今十分恩愛。今年年初，吳正元在接受電台訪問時談及過往婚姻，她坦言已經釋懷，雖然不是一件容易的事，現時與前夫林子祥是好朋友關係。去年11月吳正元與林子祥罕有公開同場，出席大仔林德信的婚禮，而葉蒨文亦有出席，不過三人就未有一起合照。

今年年初，吳正元接受香港電台主持陳圖安的《安哥同學會》訪問，暢談入娛樂圈的機緣外，又大方提到與林子祥破裂婚姻後，二人現時的關係。

去年11月吳正元與林子祥罕有公開同場，出席大仔林德信的婚禮。（IG@toliutina）

葉蒨文亦有出席。（IG@toliutina）

見證兒子結婚。（IG@toliutina）

吳正元不時與圈中好友聚會。（微博@汪曼玲）

吳正元榮升外婆。（IG@alarmfish）