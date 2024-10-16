《愛回家》小生離巢後出騷勤力吸金　懶理與林淑敏關係陷僵局

無綫（TVB）處境喜劇《愛．回家之開心速遞》不時有演員離巢，「細龍生」鄭世豪及「細龍太」陳思圻（陳偉琪）均已離巢，鄭世豪早前因被「大小姐」林淑敏爆約滿離巢，他受訪指想待適當時候才公布，可惜被人提出爆料，疑似不滿。而林淑敏近日出席活動避談鄭世豪，稱會找機會與對方破冰。

龍家二房細龍生鄭世豪、「媽媽」蘇恩磁以及「細龍太」陳思圻聚會。（IG：@chengsaiho）

龍家二房細龍生鄭世豪、「媽媽」蘇恩磁以及「細龍太」陳思圻戲裡戲外感情要好。（IG：@chengsaiho）

鄭世豪離巢後經營音樂學校，教音樂及戲劇，又現身HOYTV，近日獲邀出騷，演唱郭富城的《強》。他站在樓梯上唱得聲撕力竭，相當落力吸金。鄭世豪曾透露與TVB和平分手，離巢後收入與效力TVB期間差不多，似乎撈得不錯喎！

鄭世豪勤力吸金。（小紅書）

鄭世豪勤力吸金。（小紅書）

鄭世豪怒斥有人多口證離巢消息。

細龍生鄭世豪宣佈離巢，與TVB結束24年合作關係。（IG：@chengsaiho）

細龍生鄭世豪宣佈離巢，與TVB結束24年合作關係。（IG：@chengsaiho）

鄭世豪在IG透露離巢後新動向。（IG：@chengsaiho）