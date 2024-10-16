唐文龍遞上呢一樣嘢冧爆山東女友　女方狂喜：你已經是山東boy

現年54歲的前無綫型仔小生唐文龍曾參演過《十月初五的月光》、《棟篤神探》等經典電視劇，所飾演的角色至今也依然相當深入民心，而近年他積極在內地發展，也獲得相當可觀的收入！事業有成的唐文龍的感情世界相當低調，近年跟傳出他的性取向可能是同性戀，不過他過去曾經與陳少霞相戀，以及公開分享過與一名空姐拍拖，可惜最終分手收場。較早前他作客陳敏之的網上節目分享自己有新的女朋友，並透露女方的身份證山東人，而且考慮生兒育女。

現年54歲唐文龍積極在內地發展，也獲得相當可觀的收入！（《一舞傾城》劇照）

唐文龍作客陳敏之的網上節目分享自己有新的女朋友，並透露女方的身份證山東人。（YouTube影片截圖）

唐文龍遞上呢一樣嘢冧爆山東女友

唐文龍前日（13日）在抖音平台分享一條身處於內地餐廳進食的影片，並且寫上：「蒜不蒜山東boy？媽呀太香了。」影片中的他更毫無保留展現出貪吃的食相，他邊吃邊面對鏡頭向拍攝影片的人對話，而對方的則是一位女性，她在影片中僅說出幾句說話：「你咬一口這個吃一口，山東人都是這樣吃，你已經是山東boy。」

唐文龍前日（13日）在抖音平台分享一條身處於內地餐廳進食的影片。（抖音截圖）

唐文龍毫無保留展現出貪吃的食相。（抖音截圖）

最後唐文龍把蒜頭伸去鏡頭面前，假裝是餵對方吃，瞬間露出甜美的表情。網民馬上留言詢問該名女性的身份，唐文龍則大方送上讚好手勢回覆，另外亦有網民留言：「嫂子，說真的，我們廣府地區的男人不是脾氣好而且比較溫柔。」唐文龍回覆：「Yes ~建議全國推廣(from her）！」

唐文龍遞上蒜頭冧爆山東女友。（抖音截圖）